De markt wist de cijfers van de groente- en fruitgigant Greenyard over de eerste helft in het gebroken boekjaar 2022/2023 niet te smaken.

De groepsomzet klom tussen 1 april en 30 september met 5,1 procent tot 2,3 miljard euro. Positieve wisselkoerseffecten brachten 16,6 miljoen euro extra omzet. Op vergelijkbare basis bedroeg de groei 7,3 procent tot 2,27 miljard. In het eerste kwartaal was er een vergelijkbare groei van 4,8 procent tot 1,18 miljard.

...

De groepsomzet klom tussen 1 april en 30 september met 5,1 procent tot 2,3 miljard euro. Positieve wisselkoerseffecten brachten 16,6 miljoen euro extra omzet. Op vergelijkbare basis bedroeg de groei 7,3 procent tot 2,27 miljard. In het eerste kwartaal was er een vergelijkbare groei van 4,8 procent tot 1,18 miljard.De recurrente (zonder eenmalige elementen) bedrijfskasstroom (rebitda) daalde in de eerste jaarhelft met 2,7 procent tot 80,4 miljoen miljoen euro. De rebitda-marge zakte van 3,8 naar 3,5 procent. Daardoor zakte de recurrente nettowinst op van 8,5 miljoen naar 7,1 miljoen euro, of van 0,16 naar 0,13 euro per aandeel. In het Fresh-segment klom de vergelijkbare omzet met 5,9 procent tot 1,88 miljard euro. De gemiddelde stijging van de verkoopprijzen met 8,9 procent werd deels tenietgedaan door een volumedaling van 3 procent. Daarmee deed Greenyard het fors beter dan het Europese sectorgemiddelde van 10 procent. Het management verwijst naar het succes van het geïntegreerde bedrijfsmodel met de grote retailers (74% van de omzet), dat stabielere volumes en marges oplevert. Het bedrijf verwacht voor volgend jaar een nieuwe geïntegreerde samenwerking. De hoge inflatie kon evenwel niet volledig worden doorgerekend aan de klanten, waardoor de rebitda met 9,6 procent terugviel tot 49,3 miljoen euro en de rebitda-marge met 40 basispunten tot 2,6 procent.De afdeling Long Fresh, met de diepvriesafdeling Pinguïn en de conservenafdeling Noliko, boekte een stevige vergelijkbare omzetgroei van 14,5 procent tot 390,6 miljoen euro. In het eerste kwartaal was er een toename met 14,2 procent tot 195,9 miljoen. Long Fresh kon door het herstel van het buitenshuis eten wel uitpakken met hogere volumes (+5,4%), in combinatie met 9,1 procent hogere verkoopprijzen. Daardoor steeg de rebitda met 9,9 procent tot 30,9 miljoen euro. De rebitda-marge steeg van 7,4 tot 7,9 procent, geholpen door het wegvallen van de lagere marges van het vorig jaar verkochte Greenyard Prepared Nederland. De nettoschuld zonder de leasingschulden daalde tegenover 30 september 2021 met 9,7 miljoen euro tot 328,4 miljoen. Daarmee zakte de schuldgraad (verhouding tussen nettoschuld en rebitda) van 2,8 naar 2,7 keer. Die beperkte daling absorbeerde wel volledig het hogere werkkapitaal (duurdere voorraden door de gestegen prijzen). Tegenover 31 maart 2022 is er een seizoensgebonden toename met 24,8 miljoen euro. De leasingschulden daalden de voorbije zes maanden met 6,8 miljoen euro tot 221 miljoen. Een lease-en-lease-backovereenkomst voor de Prepared-faciliteit in Bree leverde 89,3 miljoen euro op, waarmee de bankschulden werden verminderd. In september volgde een nieuwe herfinancieringsovereenkomst voor 420 miljoen euro. Door de grote onzekerheden herhaalde Greenyard niet expliciet de strategische doelen voor de periode tot 2024/2025. De bedoeling is tegen 2025 boven 5 miljard euro omzet te stijgen (jaarlijks +5%). De rebitda moet jaarlijks met 6 à 7 procent hoger, tot 200 à 210 miljoen euro. ConclusieHet aandeel van Greenyard zakte sinds bekendmaking van de halfjaarcijfers met bijna 20 procent. Marktaandeel uitbouwen in lastige tijden legt een basis voor winstgevende groei op de langere termijn. De onzekere vooruitblik is voldoende weerspiegeld in de waardering tegen 12,5 keer de verwachte winst 2022/2023 en met een ondernemingswaarde (ev) van 5,2 keer de verwachte recurrente bedrijfskasstroom 2022/2023. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B Koers: 6,13 euroTicker: GREEN BBISIN-code: BE0003765790Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 315,8 miljoen euroK/w 2021: 19Verwachte k/w 2022: 12,5Koersverschil 12 maanden: -36%Koersverschil sinds jaarbegin: -39%Dividendrendement: -