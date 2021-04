Het aandeel lijkt ons te fors afgestraft voor de duik in de resultaten door de covid-19-pandemie. Al is het duidelijk dat 2021 nog niet het jaar van de grote revival wordt.

Voor de aandeelhouders van het Franse bedrijf AKKA Technologies, dat ook op Euronext Brussel noteert, was 2020 een rollercoaster. Begin vorig jaar werden nog koersen boven 60 euro genoteerd. In het najaar van 2020 was dat nog amper 15 euro (-75%) en was een stevige kapitaalinjectie nodig. Die zorgde voor opluchting bij de aandeelhouders en een herstel richting 30 euro. Maar de teleurstelling over de jaarcijfers van 2020 en de weinig rooskleurige vooruitzichten braken dat herstel weer af. AKKA Technologies is een vooraanstaande Europese speler in advies over engineering en dienstverlening in onderzoek en ontwikkeling. AKKA Technologies ondersteunt vooral industriële bedrijven om hun machinepark en hun industriële processen te optimaliseren en te moderniseren door innovaties. Daarbij speelt digitalisering (artificiële intelligentie, het internet der dingen, robotisering, big data, enzovoort) een cruciale rol. Het bedrijf is het levenswerk van Mauro Ricci, die nog altijd de topman, de voorzitter van de raad van bestuur en de referentieaandeelhouder is. Hij richtte Hysys op in 1984, dat sinds 1999 de naam AKKA Technologies meekreeg. De sterke groei kwam er vooral de voorbije jaren, mede door overnames. Tussen het eerste kwartaal van 2016 en 2020 steeg het aantal werknemers van iets meer dan 10.000 naar ruim 21.000 en klom de kwartaalomzet van 268 naar 469 miljoen euro. De meest recente grote overname was die van het Amerikaanse PDS Tech in 2018, waardoor de groep ook in de ruimtevaartsector een plaats wist te veroveren. AKKA Technologies biedt zijn diensten in heel wat sectoren aan: naast ruimtevaart ook automotive, spoorwegen, energie, defensie, luchtvaart, telecom, gezondheidszorg en consulting. De belangrijkste sectoren zijn automotive en de ruimtevaart. Daar was er een serieuze impact van de coronacrisis en waren nieuwe projecten even geen prioriteit. De gevolgen zien we in de jaarcijfers van 2020. De jaaromzet zakte 16,5 procent, van 1,801 miljard tot 1,503 miljard euro. De impact op de resultaten was bijzonder fors, mede door waardeverminderingen en extra voorzieningen op de overnames (afboeking goodwill). Het bedrijfsresultaat (ebit) kleurde dieprood. Van een ebit van 121,2 miljoen euro gingen we naar -170,5 miljoen euro. Het nettoverlies bedroeg 168,8 miljoen euro of -8,26 euro per aandeel ten opzichte van een nettowinst van 73,0 miljoen euro (3,36 euro per aandeel) in 2019. In oktober werd een kapitaalverhoging van 200 miljoen euro doorgevoerd tegen 22,5 euro per aandeel, waarvan de holding Nationale Portefeuille Maatschappij (familie Frère) 150 miljoen euro voor haar rekening nam en de tweede referentieaandeelhouder werd. De schuldgraad bedroeg eind 2020 3,44 keer de bedrijfskasstroom (ebitda) met een bankenconvenant op 4,50 keer. De vooruitzichten 2021 stelden de markt teleur met een geleidelijk en matig herstel, trager dan verhoopt. Bovendien zal AKKA Technologies ook in 2021 nog cash verbranden, mede door extra kosten. ConclusieWe beginnen de opvolging van dit Franse aandeel met een positief advies. Al wijzen we meteen op het bovengemiddelde risico. Het aandeel lijkt ons te fors afgestraft voor de duik in de resultaten door de covid-19-pandemie. Al is het duidelijk dat 2021 nog niet het jaar van de grote revival wordt. Tegen 8 keer de verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover de verwachte bedrijfskasstroom (ebitda) voor 2022, 1,5 keer de boekwaarde en 15 keer de verwachte winst 2022 zien we de komende zes tot twaalf maanden toch voldoende herstelpotentieel voor de beurskoers. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1C Koers: 23,22 euroTicker: AKA FPISIN-code: FR0004180537Markt: BrusselBeurskapitalisatie: 724,7 miljoen euroK/w 2020: -Verwachte k/w 2021: -Koersverschil 12 maanden: -5%Koersverschil sinds jaarbegin: -10%Dividendrendement: -