Barco presteert dit jaar in verhouding 30 procent beter dan de Bel-20. Die goede prestatie komt niet uit de lucht vallen.

Na een sterke eerste jaarhelft bracht het derde kwartaal de bevestiging dat alle afdelingen van Barco weer groeien. In de eerste jaarhelft stokte de productie nog door tekorten aan onderdelen, die vooral de afdeling Entertainment troffen. De technologiegroep schat dat die vertragingen de omzet in het derde kwartaal met ongeveer 20 miljoen euro hebben afgeremd. In het tweede kwartaal was dat nog meer dan 40 miljoen euro. Na de eerste jaarhelft bereikte het orderboek een recordniveau. Ondanks de aanhoudend sputterende bevoorradingsketen steeg de omzet daardoor meer dan verwacht in de periode tussen juli en september. Barco draaide een omzet van 262,2 miljoen euro, of 40 procent meer dan een jaar eerder. De groep haalt bijna 40 procent van haar omzet uit Noord-Amerika, waardoor ze kon profiteren van de sterke dollar. Exclusief wisselkoersverschillen bedroeg de groei 30 procent. De omzet lag 8 miljoen euro boven de consensusverwachting. Het aantal nieuwe bestellingen bleef met 242 miljoen euro (+8% op jaarbasis) iets achter op de analistenprognoses. Eind september bedroeg de totale waarde van het orderboek 527,6 miljoen euro, of 22 procent meer dan een jaar eerder, maar 2 procent onder het record van eind juni.Opgesplitst naar afdelingen deed vooral Entertainment het erg goed met een omzetstijging van 43 procent tot 105 miljoen euro. De verkoop van cinemaprojectoren nam toe, al bleef de Chinese markt achter door de covidlockdowns in enkele delen van het land. Entertainment haalde ook voor 88 miljoen euro orders binnen, of 17 procent meer dan vorig jaar. Ook Healthcare deed het erg goed met een groei van 36 procent tot 84 miljoen euro. Ondanks de economische terugval blijven de ziekenhuizen investeren in beeldtechnologie. Enkel Enterprise bleef iets achter op de verwachtingen, ondanks de toename van de verkopen met 42 procent naar 74 miljoen euro. Analisten hadden gemiddeld op bijna 80 miljoen gerekend. De waarde van het orderboek kromp met 4 procent naar 71 miljoen euro door de lagere vraag naar grote videomuren. Barco heeft zijn omzetprognose voor 2022 licht verhoogd. Het bedrijf rekent nu voor het hele jaar op een omzetgroei van meer dan 25 procent. Tot vorige maand was dat nog "ongeveer" 25 procent. Die doelstelling is haalbaar, want na drie kwartalen in 2022 bedraagt de omzet 734,9 miljoen euro, of 33 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Bij constante wisselkoersen komt de groei op 25 procent uit. De grens van 1 miljard euro omzet zal Barco in 2022 dus voor het eerst kunnen doorbreken. De ebitda-marge zal dit jaar tussen 10 en 12 procent uitkomen. In de eerste jaarhelft bedroeg die marge 9,8 procent, wat een stijging in de tweede jaarhelft impliceert. Die toename moet er komen door een betere productmix en operationele verbeteringen. In de komende drie jaar verwacht Barco een gemiddelde organische omzetgroei van 7 tot 9 procent. Alleen volgend boekjaar zou de groei met 10 tot 15 procent iets meer uitgesproken zijn. De ebitda-marge moet tussen 14 en 18 procent uitkomen. Een belangrijke voorwaarde is dat de economie niet al te sterk verslechtert en de beperkingen in de aanvoerketen geleidelijk worden weggewerkt. ConclusieHet aandeel noteert intussen weer op het niveau van begin juli. Gezien de verwachte omzet- en margegroei, blijft Barco tegen 14 keer de verwachte ebitda, 17 keer de verwachte winst en met een dividendrendement van 1,9 procent koopwaardig (rating 1A). Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1AKoers: 20,66 euroTicker: BAR BBISIN-code: BE0003790079Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,92 miljard euroK/w 2021: 112Verwachte k/w 2022: 17Koersverschil 12 maanden: +9%Koersverschil sinds jaarbegin: +7%Dividendrendement: 1,9%