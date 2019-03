Groei in aantocht bij Wheaton Precious Metals

Wheaton Precious Metals presteerde vorig jaar cijfermatig minder goed dan in 2017, maar het legde wel de basis voor groei. Ondanks de recente koersstijging is het aandeel nog altijd goedkoper dan sectorgenoten.

Wheaton Precious Metals (WPM) presteerde in 2018 op het eerste gezicht minder goed dan een jaar eerder, maar toch waren er enkele hoogtepunten. Het meest in het oog springt de overwinning in het belastingdispuut met de Canadese overheid. Inkomsten van buitenlandse filialen worden voortaan niet meer dubbel belast in het thuisland Canada. Ook de opgelegde boetes vervallen. Operationeel was de afsluiting van een nieuwe streamingovereenkomst met Sibanye Stillwater een mijlpaal. WPM zal de komende jaren zowel goud als palladium ontvangen van de Stillwater- en de East Boulder-mijn. Toen de overeenkomst vorige zomer werd gesloten, kostte een troy ounce palladium 940 dollar. Die prijs is opgelopen naar bijna 1600 dollar. Er zit nog meer diversificatie in de pijplijn, want vanaf 2021 ontvangt WPM 42...