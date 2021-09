De groeicijfers van Just Eat Takeaway moeten niet onderdoen voor die van de concurrenten.

De Nederlandse onlinemarktplaats en koerier voor restaurantmaaltijden Just Eat Takeaway (JET) zette in de eerste jaarhelft sterke groeicijfers neer. Het bedrijf kreeg gemiddeld 51 procent meer bestellingen binnen tegenover dezelfde periode vorig jaar. Het Verenigd Koninkrijk en Duitsland waren uitschieters met een groei van het aantal bestellingen van respectievelijk 76 en 62 procent. In de Verenigde Staten, waar JET met Grubhub actief is, steeg dat cijfer met 27 procent. De waarde van die bestellingen kwam uit op 14 miljard euro. Dat is bijna de helft meer dan de 9,7 miljard voor de eerste helft van vorig jaar. De omzet steeg ook met de helft. Het aantal aangesloten restaurants klom met 38 procent en het aantal consumenten met 22 procent. Die b...

De Nederlandse onlinemarktplaats en koerier voor restaurantmaaltijden Just Eat Takeaway (JET) zette in de eerste jaarhelft sterke groeicijfers neer. Het bedrijf kreeg gemiddeld 51 procent meer bestellingen binnen tegenover dezelfde periode vorig jaar. Het Verenigd Koninkrijk en Duitsland waren uitschieters met een groei van het aantal bestellingen van respectievelijk 76 en 62 procent. In de Verenigde Staten, waar JET met Grubhub actief is, steeg dat cijfer met 27 procent. De waarde van die bestellingen kwam uit op 14 miljard euro. Dat is bijna de helft meer dan de 9,7 miljard voor de eerste helft van vorig jaar. De omzet steeg ook met de helft. Het aantal aangesloten restaurants klom met 38 procent en het aantal consumenten met 22 procent. Die bestelden gemiddeld 16 procent meer dan vorig jaar.De bedrijfskasstroom (ebitda) daalde van 205 miljoen euro vorig jaar naar -190 miljoen dit jaar. Die daling komt deels door het plafond dat de Amerikaanse overheid oplegde voor de commissies die maaltijdbezorgers en bestelplatformen aan restaurants mogen vragen. De restaurants betalen een percentage van de waarde van de onlinebestellingen en de leveringen. Om restaurants tijdens de pandemie te ondersteunen hebben veel Amerikaanse steden die commissies geplafonneerd. JET verloor daarmee 110 miljoen euro aan ebitda-inkomsten. Het bedrijf verwacht dat die plafonds stilaan zullen verdwijnen. Daarnaast was de bedrijfskasstroom negatief door de investeringen. Tijdens de analistenmeeting heeft CEO Jitse Groen meermaals gezegd dat het JET niet te doen is om zo snel mogelijk winstgevend te worden, maar wel om marktleider te worden. Dat is volgens hem de enige manier om op termijn structureel winstgevend te zijn. Het hybride model van JET is daarbij een troef. Het is zowel een marktplaats waar klanten en restaurants elkaar vinden als een maaltijdbezorger. Zo kan JET zijn levertarieven heel scherp zetten in de hoop daarmee meer restaurants en klanten aan te trekken. Het bedrijf heeft op veel plaatsen de goedkoopste levertarieven. Dat geeft ruimte om die op te trekken, zoals het recent heeft gedaan.De weg naar het marktleiderschap vergt investeringen in marketing, logistiek en technologie voor gebruikerservaringen, en dat vreet aan de winstmarges. Sinds de overname van het Britse Just Eat in 2020 investeert JET heel sterk in zijn Brits marktleiderschap. Dat is daarmee het sterkst groeiende segment in de groep. Tegenover de eerste jaarhelft van vorig jaar groeide het Verenigd Koninkrijk met 76 procent. In de Verenigde Staten zitten er ook nog zware investeringen aan te komen. Operationele winstgevendheid zal dus nog even uitblijven. In de VS wil JET met Grubhub, de maaltijdbezorger die het vorig jaar overnam, focussen op dichtbevolkte stedelijke gebieden, zoals New York. In Duitsland is JET onder de naam Lieferando, die het in 2014 overnam, de marktleider. Daar ging de ebitda met 63 procent omhoog in de eerste jaarhelft.ConclusieDe markt reageert nog altijd afwachtend op de twee grote overnames die Just Eat Takeaway in de afgelopen twee jaar deed. Daardoor presteerde het aandeel het voorbije jaar slecht en noteert het met een aanzienlijke korting op zijn eigen historische waardering en op die van concurrenten. Onterecht, omdat de groeicijfers niet moeten onderdoen voor die van concurrenten en het management heeft bewezen winstgevende investeringen te kunnen doen. Beleggers die het groeisegment in hun portefeuilles willen aandikken, vinden hier een kanshebber. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 81,65 euroTicker: TKWY NAISIN-code: NL0012015705Markt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 16,3 miljard euroK/w 2020: -Verwachte k/w 2021: -Koersverschil 12 maanden: -15%Koersverschil sinds jaarbegin: -13%Dividendrendement: -