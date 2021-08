Lotus Biscoff groeit uit tot een van de grootste koekjesmerken ter wereld. De ambitie om de komende jaren dubbelcijferig te blijven groeien is wel verrekend in de pittige waardering.

De groeimachine Lotus Bakeries lijkt niet meer te stoppen. Hoewel de coronapandemie in het eerste kwartaal nog een negatieve impact had op de out-of-homemarkt (café's, restaurants, scholen, vliegtuigen en cruiseschepen) heeft de onderneming een uitstekende eerste jaarhelft achter de rug. De omzet nam toe met 13 procent, van 42 miljoen tot 365,2 miljoen euro. In het hele boekjaar 2020 was er 50,6 miljoen euro meer omzet (+8,3%).De eerste groeimotor is de verdere mondialisering van Lotus Biscoff. De omzet steeg met 20 procent, met een dubbelcijferige groei in liefst 22 landen. Lotus Biscoff groeit uit tot een van de grootste koekjesmerken ter wereld. Boven op de mondialisering gaat het ook om steeds meer concepten. In het speculoossegment creëert Lotus steeds meer groeipijlers. Naast het speculooskoekje volgde eerst de speculoospasta (Lotus Biscoff Spread). Die is intussen ook een internationaal succes. Een stevige derde groeipijler is in de maak met Lotus Biscoff Ice Cream. Onlangs kwamen daar nog de Lotus Biscoff Sandwich Cookie, een concurrent voor het populaire Oreo-koekje, en de Lotus Biscoff Chocolade bij. Het onthaal is zo enthousiast dat de bedrijfsleiding er goede hoop in heeft dat ook die innovaties op termijn een substantiële bijdrage aan de omzet leveren. De tweede groeimotor is de verdere ontplooiing in steeds meer landen van gezonde snacks zoals Bear, Nakd, Trek en Kiddylicious. De coronapandemie remde de omzet van dat segment eerst nog, maar mei en juni waren alweer twee recordmaanden. Om de omzet van Natural Foods buiten het Verenigd Koninkrijk te versnellen heeft Lotus in Zwitserland een nieuw internationaal hoofdkantoor in gebruik genomen, met een nieuw hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk. De derde pijler voor Lotus Bakeries zijn de lokale specialiteiten, al zijn die minder relevant als groeimotor. Aangezien het bedrijf met Lotus Biscoff en Natural Foods een dubbelcijferige groei wil blijven realiseren, investeert het de komende tijd stevig in uitbreiding, onder meer in Lembeke ('House of Biscoff') en de Amerikaanse fabriek van Mebane met nieuwe lijnen in 2022. De recurrente bedrijfskasstroom (rebitda) steeg met ruim 15 procent tot 77,3 miljoen euro. Dat levert een rebitda-marge van 21,1 procent op, tegenover 20,8 procent in de eerste helft van 2020. De recurrente bedrijfswinst (rebit) klom met 17,1 procent tot 64,5 miljoen. De recurrente nettowinst (zonder eenmalige elementen) maakte een sprong van 18 procent, van 41,3 naar 48,8 miljoen euro, of per aandeel van 127,6 naar 137,1 euro (+7,4%). De netto financiële schuld is gezakt tot 129,6 miljoen euro (0,9 keer de rebitda). In de eerste jaarhelft deed Lotus Bakeries een vierde investering in het incubatorfonds FF (fast forward) 2032. Na het Britse Peter's Yard (gezonde crackers), het Amerikaanse LOVE Corn (maïssnacks) en het Amerikaanse Partake Foods (gluten- en allergeenvrije koekjes) kwam er deze keer het Nederlandse merk Oot (verse, biologische en glutenvrije granola's) bij. ConclusieDe sterke halfjaarresultaten zorgden voor nieuwe recordkoersen, intussen in de buurt van 5500 euro. De opbrengst van een belegging in Lotus Bakeries op twintig jaar (koersstijging plus dividenden) is opgelopen tot ruim 14.000 procent. De ambitie om de komende jaren dubbelcijferig te blijven groeien is wel al verrekend in de pittige waardering van 31 keer de verwachte verhouding tussen de ondernemingswaarde (ev) en de bedrijfskasstroom (ebitda) voor 2021. Houden voor de lange termijn.Advies: houden/afwachtenRisico: laagRating: 2AKoers: 5490 euroTicker: LOTB BBISIN-code: BE0003604155Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 3,47 miljard euroK/w 2020: 48Verwachte k/w 2021: 42Koersverschil 12 maanden: +75%Koersverschil sinds jaarbegin: +49%Dividendrendement: 0,6%