Groeimotor slaat niet aan bij EVS

Danny Reweghs Directeur strategie Inside Beleggen

EVS heeft toptechnologie in huis en is financieel solide. Toch zien we te weinig positieve evolutie in de omzet om enthousiast te zijn over het aandeel.

Serge Van Herck wordt vanaf begin 2020 de nieuwe CEO van EVS, de Waalse speler met een unieke positie in de wereld van de livesportverslaggeving. Zo komt een einde aan het langdurige mandaat van Pierre De Muelenaere als interim-CEO. Hij volgde midden 2018 Muriel De Lathouwer op, die opstapte. Uit de persmededeling over het derde kwartaal kunnen we afleiden dat de nieuwe CEO geen gemakkelijke taak wacht. EVS gaf niet voor het eerst een omzetwaarschuwing, deze keer voor het boekjaar 2019. De vork van de omzetprognose werd verlaagd van 100 à 120 miljoen euro naar 100 à 110 miljoen euro, terwijl de analistenconsensus op 112 miljoen euro stond.

