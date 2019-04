Zoals meestal weet WDP de verwachtingen in te lossen. De gereglementeerde vastgoedvennootschap is een topbelegging, zij het aan de dure kant.

Bij de bekendmaking van de jaarcijfers 2018 begin dit jaar pakte de gereglementeerde vastgoedvennootschap (gvv) gespecialiseerd in opslagruimten uit met een strategisch groeiplan 2019-2023. Enkele maanden later, met de cijfers over het eerste kwartaal in de hand, weten we dat dat plan zijn start niet heeft gemist. Daar keek niemand echt van op. WDP heeft een trackrecord om u tegen te zeggen als het gaat om de verwachtingen inlossen.

...