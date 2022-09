De handelsonderneming B&S Group is vooralsnog niet in staat om de sterk stijgende inkoop- en salariskosten door te berekenen. Ook de toegenomen productschaarste speelt de onderneming parten.

In het eerste halfjaar is de omzet van B&S Group met 19,4 procent toegenomen naar 983,2 miljoen euro. Op autonome basis kwam de groei uit op 18,8 procent. Dat betekent een fraaie versnelling naar 22,8 procent in het tweede kwartaal, vergeleken met 11,5 procent in het eerste kwartaal. De omzet is vooral gestegen door prijsverhogingen.Het resultaat viel echter fors tegen. De bedrijfskasstroom (ebitda) daalde van 45,6 naar 40,6 miljoen euro. B&S moest 7,5 miljoen afschrijven op een uitstaande vordering na een faillissement van een klant in het Midden-Oosten. Zonder deze post steeg de ebitda met 4,6 procent, maar daalde de ebitda-marge alsnog van 5,5 naar 4,8 procent.De belangrijkste reden voor de margedruk is de sterk toegenomen inkoopkosten vanwege de hoge inflatie en stijgende salaris- en marketingkosten. Er is ook een aangescherpte strategische focus op de consument. Het handelshuis wil vaker direct aan consumenten leveren via e-commercekanalen en investeert flink in de benodigde infrastructuur en marketing. Verder had B&S nog steeds te kampen met verstoringen in de bevoorradingsketen en een schaarste aan bepaalde producten.Vooral in de grote Beauty-divisie lieten de schaarste van producten en de looninflatie zich gelden. De ebitda-marge daalde van 9,2 naar 6,0 procent. Hogere prijzen zorgden ook voor minder goede volumes. Met uitzondering van de kleine gezondheidstak steeg de ebitda-marge bij de overige divisies. B&S verwacht dat de omzetgroei zal afzwakken in de tweede jaarhelft en de druk op de brutomarges zal aanhouden. De ebitda-marge komt dit jaar uit op circa 5 procent, tegen 6,2 procent in 2021. De lagere koopkracht bij consumenten zorgt vermoedelijk voor een verschuiving in de verkoopmix bij de parfum- en drankendivisies van het premium- naar het middensegment.ConclusieDe winstverwachting voor 2022 wordt afgezwakt tot 0,50 euro per aandeel. Bij een gelijke pay-outratio van 40 procent kan daarvan 0,20 euro per aandeel worden uitgekeerd. Het aandeel is flink gedaald en noteert tegen slechts 10 keer de winst. Dat is te laag, want B&S beschikt nog altijd over een aanzienlijk groeipotentieel. Marges kunnen weer herstellen wanneer de kosteninflatie afneemt en de toeleveringsketen normaliseert. Het koopadvies wordt gehandhaafd. Deze analyse is verschenen in Beleggers Belangen.