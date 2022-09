De waarde van de investeringsportefeuille van HAL Trust is gedaald. Het is nog even afwachten of het verhoogde bod op het aandeel Boskalis zal slagen.

De waarde van de portefeuille van HAL Trust is gedaald naar 12,8 miljard euro. Eind vorig jaar was de omvang nog 13,1 miljard. Per aandeel HAL bedraagt de waarde van de portefeuille nu 144,60 euro (van 151,22 euro eind 2021). Dit verlies komt vooral op het conto van het Vopak-aandeel. Dat is in de eerste helft van dit jaar nog eens ruim 20 procent gedaald. Deze deelneming is de op een na grootste beursgenoteerde belegging van HAL.De grootste deelneming qua waarde is Boskalis. HAL is bezig Boskalis in zijn geheel over te nemen en van de beurs te halen. Omdat HAL kennelijk niet genoeg aandeelhouders kon overtuigen op het eerste bod (32 euro na de dividenduitkering) in te gaan, is het bod deze week verhoogd naar 33 euro. Als deze nieuwe bieding succesvol is, dan valt de extra investering die HAL moet doen om Boskalis over te nemen wel mee. HAL had al grofweg de helft van de aandelen in bezit. Daar hoeft het natuurlijk niet extra voor te betalen. En een 3 procent hogere prijs voor de rest van de aandelen is geen zwaar offer.HAL heeft geen mededelingen gedaan over de afgeblazen beursgang van Coolblue. Het beursklimaat is te slecht om het proces weer vlot te trekken. Tegelijkertijd zijn de resultaten van e-commercebedrijven dit jaar wat minder goed na de uitbundige coronaperiode. Dat is mogelijk ook een overweging om langer te wachten met de beursgang. Een mogelijk positieve impuls voor het aandeel HAL door een succesvolle beursgang van Coolblue blijft voorlopig uit.De korting van het aandeel ten opzichte van de vermogenswaarde per aandeel is mooi, maar er zijn weinig reden om aan te nemen dat die binnen afzienbare tijd weggewerkt zal zijn. Als het bod op Boskalis slaagt, zal een nog groter deel van de investeringen niet beursgenoteerd zijn. Dat maakt de waarde van het aandeel schatten lastiger, en daardoor is een zekere korting logisch. Het advies blijft 'houden'. Deze analyse is verschenen in Beleggers Belangen.