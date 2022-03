Het Canadese Equinox Gold is met zes producerende mijnen en vijf groeiprojecten een van de snelst groeiende goudproducenten. Dankzij een sterk vierde kwartaal waarin 210.432 troy ounce goud werd geproduceerd, klokte de jaarproductie af op 602.100 troy ounce. Dat was ruim binnen de verwachte vork van 560 à 625.000 troy ounce goud en 26 procent meer dan in 2020 (477.186 troy ounce).

Ondanks de productieonderbrekingen leverde Los Filos in Brazilië de grootste bijdrage, met 144.096 troy ounce goud tegen een hoge productiekostprijs van 1.753 dollar per troy ounce, gevolgd door Mesquite in de Verenigde Staten met 137.467 troy ounce tegen 1.327 dollar per troy ounce en Aurizona in Brazilië (134.961 troy ounce tegen 991 dollar per troy ounce). De productiekostprijs op groepsniveau bedroeg in het vierde kwartaal 1266 dollar per troy ounce goud, en op jaarbasis 1.350 dollar (1300 à 1375 dollar verwacht). De recurrente bedrijfskasstroom (rebitda) klom in het vierde kwartaal van 85,3 miljoen dollar tot 130 miljoen en de gezuiverde nettowinst van 38,9 miljoen naar 75,6 miljoen. Op jaarbasis steeg de rebitda met 7,4 procent tot 303,1 miljoen dollar, maar zakte de gezuiverde nettowinst met 16,5 procent tot 73,8 miljoen. Equinox Gold verkocht in 2021 twee kleinere niet-kernactiva: de Braziliaanse Pilar-mijn in april en de Mexicaanse Mercedes-mijn in december. Gezamenlijk zouden die mijnen in 2021 circa 10 procent van de jaarproductie hebben aangeleverd. Na een resem overnames focust Equinox Gold op vijf uitbreidingsprojecten die binnen drie tot vier jaar de jaarlijkse groepsproductie met 600.000 troy ounce goud zullen doen toenemen, tot meer dan 1 miljoen troy ounce. Eerstdaags start de eerste productie van Santa Luz in Brazilië. Deze mijn zal gedurende 9,5 jaar gemiddeld 95.000 troy ounce goud produceren (gemiddeld 110.500 troy ounce tot 2026) tegen een lage productiekostprijs van 877 dollar per troy ounce. Een tweede project is de dubbele uitbreiding van Los Filos (normaal vanaf 2024) die de jaarproductie met 120.000 troy ounce goud zal optrekken tot circa 300.000 troy ounce. De derde grote geplande uitbreiding is Castle Mountain in de VS. Zodra die in gebruik is, zal de tweede productiefase de verwachte productie van 25 à 35.000 troy ounce goud in 2022 richting 2025 verhogen tot meer dan 200.000 troy ounce. Het vierde project, een ondergrondse mijn in Aurizona, zal 30.000 troy ounce goud productie toevoegen. Het belangrijkste project is echter de vorig jaar gestarte bouw van Greenstone in Canada. Equinox Gold verwierf 50 procent in dit project (intussen 60%) door de overname van Premier Gold Mines. De eerste productie wordt in de eerste helft van 2024 verwacht. Greenstone zal gedurende veertien jaar gemiddeld 358.000 troy ounce goud produceren, waarvan gemiddeld 414.000 troy ounce tijdens de eerste vijf jaar (248.000 troy ounce voor Equinox Gold). De financiering van alle groeiprojecten is verzekerd door de beschikbare cash (305,5 miljoen dollar eind 2021), een kredietfaciliteit van 200 miljoen en de minimale jaarlijkse operationele kasstroom van 300 miljoen. Daarnaast zijn er nog voor circa 450 miljoen dollar belangen in Solaris Resources en in i-80 Gold. Voor 2022 mikken de Canadezen op een wat ontgoochelende productievork van 625 à 710.000 troy ounce goud tegen een nog steeds hoge totale productiekostprijs van 1.330 à 1.415 dollar per troy ounce (1540 dollar in de eerste en 1295 dollar in de tweede jaarhelft).ConclusieHet aandeel van Equinox Gold verteerde de dip van eind januari door de lager dan verwachte productievooruitzichten voor 2022 volledig. Tegen 0,65 keer de intrinsieke waarde noteert het aandeel 15 tot 60 procent goedkoper dan vergelijkbare of grotere sectorgenoten. We verwachten de komende jaren een stevige herwaardering naarmate de groeiprojecten succesvol worden opgeleverd.Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 10,87 Canadese dollarTicker: EQX CNISIN-code: CA29446Y3041Markt: TorontoBeurskapitalisatie: 3,28 miljard Canadese dollarK/w 2021: 33Verwachte k/w 2022: 15,5Koersverschil 12 maanden: +7%Koersverschil sinds jaarbegin: +27%Dividendrendement: -