De aandeelhouders van het slaakten op 9 januari een zucht van verlichting. Afgaand op de koersevolutie de dagen voor de businessupdate, was de markt er niet gerust in. Maar gelukkig bevestigde het bedrijf dat de in september drastisch verlaagde verwachtingen voor 2019 werden gehaald. Vorig jaar werden 337 nieuwe Idylla's geplaatst. De verwachtingen lagen initieel op 350 toestellen, later verlaagd naar 325 à 350 toestellen. Alles bij elkaar is dat een mooie groei, te vergelijken met de toename met 326 toestellen in 2018. In de eerste jaarhelft werden 156 toestellen geplaatst. Eerder liet Biocartis weten dat 40 procent van de nieuwe plaatsingen in het derde kwartaal in de Verenigde Staten gebeurde. Het aantal geplaatste Idylla's is eind 2019 opgelopen tot 1310.Veruit de meeste aandacht ging naar de groei van het aantal verkochte testcartridges. Die verkoop moet op termijn een recurrente winstgevende bedrijfsvoering mogelijk maken. Bij de halfjaarrapportering bleek het aantal verkochte cartridges toegenomen met een ontgoochelende 24 procent, van 58.000 cartridges in de eerste helft van 2018 tot 72.000. Daarop verlaagde Biocartis de verwachte jaargroei van 60 à 65 naar 30 à 35 procent. Dat cijfer impliceerde een volume van 100.000 à 107.000 verkochte testen in de tweede jaarhelft. Na het derde kwartaal (+27% tegenover 2018) lag de jaargroei op 25 procent. Dankzij een sterker vierde kwartaal (minstens +45%) klokte Biocartis af op een jaarvolume van 175.000 testen, een stijging met 32 procent tegenover 2018 (+37% in de tweede jaarhelft). Het sterke vierde kwartaal wijst op een aanzienlijke groeiversnelling in de Verenigde Staten. De trager dan verwachte Amerikaanse groei deed de groep beslissen daar de verkoop volledig in eigen handen te nemen. Ook de kaspositie voldeed aan de verwachtingen. Die bedroeg eind vorig jaar 179 miljoen euro, tegenover het vooropgestelde bedrag van 170 à 175 miljoen. De cashburn in het vierde kwartaal beliep 18 miljoen euro. Gelukkig haalde Biocartis via een dubbele financieringsoperatie in de eerste helft van 2019 ruim 200 miljoen euro op. Dat geeft het bedrijf de tijd om de noodzakelijke groei te bewerkstelligen. Biocartis wil vooral zijn geografische expansie vervolledigen, wat in 2019 werd bezegeld met het sluiten van een joint venture met Wondfo in China en een distributiepartnerschap met Nichirei Bioscience in Japan. In Japan heeft Biocartis in oktober al een belangrijke stap richting commercialisatie gezet met de succesvolle registratie van het Idylla-platform. De volgende stap is het verkrijgen van commerciële goedkeuringen van de Idylla-testen in de Verenigde Staten en Japan. Daarnaast is er de verdere uitbreiding van het testmenu, zowel via eigen ontwikkeling als via partners. In oktober lanceerde Biocartis een vloeibare longkankertest voor wetenschappelijk gebruik. Dit jaar volgt de belangrijke genefusiontest voor longkanker, en voor borstkanker start binnenkort de validatiestudie van de Idylla Oncotype DX Breast Recurrence Score-test van Genomic Health, met een voorziene lancering later dit jaar. We verwachten in 2020 nieuwe stappen in de partnerschappen.ConclusieHet aandeel van Biocartis beleefde een opluchtingsrally na het behalen van de herziene jaarverwachtingen. Het is een eerste stap om het geschonden beleggersvertrouwen te herstellen. Een tweede belangrijk moment wordt de jaarapportering op 5 maart, waar Biocartis zijn jaarverwachtingen voor 2020 bekendmaakt. We bekijken daarna of we onze positie in de voorbeeldportefeuille uitbreiden. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 6,27 euroTicker: BCART BBISIN-code: BE0974281132 Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 353,5 miljoen euroK/w 2018: -Verwachte k/w 2019: -Koersverschil 12 maanden: -46%Koersverschil sinds jaarbegin: +10%Dividendrendement: -