Het aandeel Tesla is dit jaar fors gedaald. De producent van elektrische auto's dreigt zijn torenhoge prijzen te moeten verlagen, om het hoge groeitempo vast te houden.

Het aandeel Tesla is uit de gratie bij beleggers. Stond de koers in januari nog op 400 dollar, dan is daar nu nog zo'n 182 dollar van over. De jongste maanden heeft de koersdaling zich versterkt doorgezet. Wat is er aan de hand? Ten eerste doet het Twitter-avontuur van Elon Musk het aandeel geen goed. Beleggers vrezen dat de oprichter en CEO van Tesla te veel afgeleid wordt door de perikelen bij Twitter. Ook is Musk aandelen Tesla aan het verkopen om de overname van het socialemediabedrijf te financieren.Los daarvan is het de vraag of Tesla zich kan onttrekken aan de verslechterde economische omstandigheden. Bij de publicatie van de derdekwartaalcijfers toonde Musk zich nog optimistisch over de vraag in het vierde kwartaal. Tesla herhaalde bovendien de doelstelling om de komende jaren zijn autoverkopen met gemiddeld minstens 50 procent per jaar op te voeren.Dat zou zich voor dit jaar vertalen in een afzet van circa 1,4 miljoen auto's. De onderneming is druk doende haar productiecapaciteit uit te breiden. Toch is de doelstelling voor dit jaar ambitieus. Dat vereist een productietoename in het vierde kwartaal naar 470.000, tegen 366.000 in het derde kwartaal. Lockdowns in China en chiptekorten remden de productie in voorgaande kwartalen af.Volgens Musk is de productie het voornaamste knelpunt voor de groei en niet de vraag, want op de belangrijkste afzetmarkten stijgt de penetratie van stekkerauto's snel. Toch is Tesla niet ongevoelig voor het economische klimaat. De tekorten in de mondiale autosector kunnen volgend jaar wel eens omslaan in een overaanbod, waardoor autofabrikanten hun prijzen zullen verlagen om voorraden weg te werken. Er is een reële kans dat Tesla daarin moet meegaan. De onderneming heeft haar prijzen sinds de start van 2021 tot augustus met 31 procent verhoogd, tegen een gemiddelde verhoging van 18 procent in de autosector.In oktober verlaagde Tesla in China al de prijzen voor Model 3 en Model Y met 9 procent. Dat was ook een antwoord op de verhevigde concurrentie in China, de tweede markt voor Tesla. Hoewel de verkoop van elektrische auto's in het land blijft toenemen ondanks een krimpende automarkt, lijkt vooral de lokale gigant BYD daarvan te profiteren. Het marktaandeel van Tesla in China is gedaald van 13 procent in 2021 naar 8 procent in de eerste negen maanden van dit jaar.Op de meeste markten heeft Tesla echter nog een enorme voorsprong op de concurrentie. De Amerikaanse autoproducent onderscheidt zich door een zeer hoge mate van verticale integratie in essentiële onderdelen van de productieketen, zoals hardware, software, halfgeleiders, batterijen en grondstoffen. Voorlopig zal Tesla veel harder blijven groeien dan de gevestigde spelers.ConclusieOndanks de koershalvering bedraagt de beurswaarde nog altijd 577 miljard dollar. Ter vergelijking: VW, BMW en Mercedes-Benz zijn samen circa 200 miljard euro waard. De pittige koers-winstverhouding van 36 voor 2023 laat weinig ruimte voor tegenvallers. Het verkoopadvies voor het Tesla-aandeel blijft daarom van kracht.Deze analyse is verschenen in Beleggers Belangen.