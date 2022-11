Investeerder Filip Balcaen was de ridder op het witte paard voor het nieuwe groeitraject van het management met de focus op isolatie.

Er was een reden tot opluchting voor de aandeelhouders van de schuimrubberproducent Recticel. Eerder dit jaar had de Britse antitrustautoriteit CMA bezwaren geuit tegen de verkoop van de afdeling Engineered Foams aan het Amerikaanse Carpenter voor 656 miljoen euro ondernemingswaarde of zo'n 11,50 euro per aandeel, wegens te weinig resterende concurrentie op de Britse markt. Carpenter zal nu het overgrote deel van de Britse activiteiten van Engineered Foams verkopen aan een derde partij, en dat vindt de CMA aanvaardbaar. Zodra Carpenter een koper heeft gevonden, kan de verkoop worden afgerond. Dan zal op de balans zo'n 300 miljoen euro nettokaspositie staan, en heeft Recticel de middelen om de groeistrategie in isolatie verder stevig te ontplooien.Eerder werd al een overeenkomst gesloten met Innova Capital voor de overname van Trimo, een Sloveense producent van hoogwaardige isolatiepanelen. Dat is een drievoudige versterking voor Recticel. Geografisch richting Centraal-Europa, een nieuw segment met de intrede in isolatiepanelen en technisch door de toevoeging van minerale wol als grondstof.Het management sprak eerder de ambitie uit voor een omzetverdubbeling tegen 2025 te gaan. Maar operationeel is er wat tegenwind. Net als het tweede kwartaal liet het derde kwartaal niet de verhoopte groei in de bedrijfkasstroom (ebitda) zien. De omzet maakte wel een sprong van 42,7 procent, van 107,6 naar 153,5 miljoen euro, maar die stijging is haast volledig te danken aan het overgenomen Trimo en voldeed niet aan de analistenverwachting. De bedrijfsleiding kwam met een vork voor de aangepaste bedrijfskasstroom (ebitda) van 60 tot 65 miljoen euro voor het volledige boekjaar 2022, onder de gemiddelde analistenprognose van 68 miljoen euro. Recticel is in volle transitie. Weinig bedrijven zijn zo veranderd in zowat anderhalf jaar. Rond Hemelvaart 2021 kwam het verrassende nieuws dat de Oostenrijkse concurrent Greiner het controlebelang van 27 procent van de holding Bois Sauvage had overgekocht tegen 13,5 euro per aandeel. Dat was verrassend, niet in het minst voor CEO Olivier Chapelle. Tegen die prijs deed Greiner ook een bod op de resterende aandelen van Recticel. Alleen stond de koers toen constant boven de biedprijs van 13,5 euro, omdat de bedrijfsleiding en de raad van bestuur de aandeelhouders uitdrukkelijk opriep niet op het bod in te gaan. De bedrijfstop zocht naar een tegenzet. Greiner had de participatie in Recticel omwille van de divisie Engineered Foams gekocht en precies voor die afdeling werd nu een koper gevonden in het Amerikaanse Carpenter. Recticel 2.0 focust op het groeipotentieel in isolatie, een activiteit waarin Greiner niet of nauwelijks aanwezig is. De Oostenrijkers zochten een uitweg en vonden een luisterend oor bij Filip Balcaen. Zijn holding Spring Holdco BV (Baltisse) bezit nu een controlebelang en Balcaen koopt de voorbije tijd ijverig bijkomende Recticel-aandelen. De Oostenrijkers moesten dus tevreden zijn met een mooie meerwaarde en Balcaen laat Chapelle en zijn management toe het groeiplan in isolatie te realiseren.ConclusieInvesteerder Filip Balcaen was de ridder op het witte paard voor het nieuwe groeitraject van het management met de focus op isolatie. Dat hij volop gelooft in die strategie blijkt uit zijn recente aankopen. Tegen slechts ruim één keer de boekwaarde voor een bedrijf dat uitzicht heeft op een nettokaspositie en een beter groeiprofiel op de middellange termijn vinden we de waardering weer aantrekkelijk. Vandaar het positieve advies. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B Koers: 14,96 euroTicker: REC BBISIN-code: BE0003656676Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 829,6 miljoen euroK/w 2021: 18Verwachte k/w 2022: 22Koersverschil 12 maanden: -8%Koersverschil sinds jaarbegin: -17%Dividendrendement: 2,1%