De omzet maakte een duik van 28 procent tot 7,18 miljard dollar, maar er werd beterschap beloofd voor het derde kwartaal.

De omzet van de Amerikaanse drankengigant was vorig jaar voorbeeldig. Met suikervrij als toverwoord wist de frisdrankenreus zich weer op het groeipad te hijsen. Maar 2020 wordt het jaar van covid-19. De schade in het eerste kwartaal van 2020 viel nog mee voor Coca-Cola. Bij de bekendmaking van de cijfers gaf het bedrijf aan dat de impact voor het tweede kwartaal substantieel zou zijn. Het gaf aan in de eerste weken van april een terugval in volumes van 25 procent te zien. Die was toe te schrijven aan de wereldwijde lockdown, waardoor de buitenhuisconsumptie een enorme dreun kreeg, die maar deels werd gecompenseerd door een hoger verbruik thuis. Daar schrok de markt van.Gelukkig was april de slechtste maand met een volumedaling rond 25 procent. Dat verbeterde in juni tot een terugval met 10 procent. Over het volledige kwartaal was er een volumedaling met 16 procent. Coca-Cola Company bezit vier van de populairste zeven frisdranken ter wereld (Coca-Cola, Sprite, Fanta en Diet Coke). De winstgroei per aandeel was de voorbije jaren alles behalve ronkend. De winst per aandeel bedroeg 2,04 dollar in 2014, 2,00 dollar in 2015, 1,91 dollar in 2016 en 2017, 2,08 dollar in 2018 en 2,11 dollar vorig jaar. De kans is reëel dat die in 2020 opnieuw onder 2 dollar per aandeel zal vallen (analistenconsensus 1,84 dollar). Al wist de frisdrankengigant tussen april en juni de schade nog te beperken. Coca-Cola pakte uit met een winst per aandeel van 0,42 dollar, ook al is dat een daling met 33 procent tegenover 61 dollarcent in het tweede kwartaal van 2019. Die is zuiver te danken aan een haast stabiele winstgevendheid, want de omzet maakte een duik van 28 procent tot 7,18 miljard dollar, de grootste omzetval in dertig jaar. CEO James Quincey kwam bij de jaarcijfers nog aandraven met de verwachting van 5 procent organische groei in 2020. Die prognose moet worden geschrapt. Al ziet Quincey beterschap in de tweede jaarhelft en was de omzetdaling in de eerste weken van juli tot circa 5 procent teruggelopen. Een formele aangepaste jaarprognose kregen we niet. Quincey beklemtoonde wel dat de aanpak richting nog meer gezondere dranken rendeert en voor een stijgend marktaandeel zorgt.De focus ligt op minder suiker - Coca-Cola Zero Sugar kende voor het negende kwartaal op rij een dubbelcijferige omzetgroei - en de expansie van drankjes met weinig of geen suiker (waters, waters met een smaakje, fruit- en groentesappen, plantaardige en biologische drankjes, sport- en energiedrankjes en (ijs)koffie en -thee). Die alternatieven staat voor ruim 25 procent van de groepsomzet. Door de vrij dure overname van de Britse koffieproducent Costa kan de groep 'ready to drink'-koffie aan het assortiment toevoegen met de lancering van Coca-Cola Plus Coffee in meer dan twintig markten. De eerste verkoopresultaten zijn beloftevol. Bij ons is FuzeTea (vruchtensap met ijsthee) een voorbeeld van een succesvolle innovatie. De analistenconsensus voor het derde kwartaal bedraagt 47,1 dollarcent per aandeel, maar wellicht wordt dat nog aangepast. Het management verzekerde dat in augustus opnieuw een kwartaaldividend van 25 dollarcent zal worden uitgekeerd. ConclusieOndanks de scherpste omzetdaling in dertig jaar steeg de koers van Coca-Cola. Er werd beterschap beloofd voor het derde kwartaal en de winst per aandeel in het tweede kwartaal kwam boven de verwachtingen uit. Het aandeel blijft tegen ruim 20 keer de verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) duur.Advies: houden/afwachtenRisico: laagRating: 2AKoers: 47,20 dollarTicker: KO USISIN-code: US1912161007Markt: NYSEBeurskapitalisatie: 202,7 miljard dollarK/w 2019: 22Verwachte k/w 2020: 26Koersverschil 12 maanden: -6%Koersverschil sinds jaarbegin: -14%Dividendrendement: 3,5%