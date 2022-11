De staalreus kan zijn groeistrategie gericht voortzetten in laagconjunctuur.

Ondanks een stevige terugval van de resultaten kon ArcelorMittal de schade in het derde kwartaal beperken. De hoeveelheid verscheept staal zakte tegenover het tweede kwartaal met 5,6 procent, tot 13,6 miljoen ton. In vergelijking met het derde kwartaal van 2021 was er een daling met 7,1 procent. De krimp was het grootst in Europa (-11,1%) en Brazilië (-5,6%). Na negen maanden is er een daling met 8,3 procent tot 43,3 miljoen ton.

De kwartaalomzet zakte met 14,3 procent tegenover het vorige kwartaal, naar 18,98 miljard dollar, en met 6,2 procent tegenover het derde kwartaal van 2021. De gemiddelde staalprijs zakte tegenover het vorige kwartaal met 11,1 procent, die voor ijzererts met 24,8 procent. De bedrijfskasstroom (ebitda) daalde van 5,16 miljard naar 2,66 miljard dollar. De analisten hadden gemiddeld 2,33 miljard verwacht. In de eerste negen maanden daalde de ebitda van 14,35 miljard dollar naar 12,9 miljard. De nettowinst kwam uit op een lager dan verwachte 993 miljoen dollar, tegenover 3,92 miljard in het tweede kwartaal en 4,62 miljard vorig jaar. Na negen maanden bedraagt de nettowinst 9,04 miljard dollar tegenover 10,91 miljard vorig jaar (-17,1%). De staalsector werd de voorbije maanden niet alleen getroffen door een terugval van de vraag, er is ook stevig voorraad afgebouwd in de volledige logistieke keten, van de producenten tot bij de eindklant. Dat, gecombineerd met de hoge energiekosten, bracht ArcelorMittal ertoe stevige productiebeperkingen aan te kondigen in Frankrijk, Spanje, Duitsland en Polen. In het vierde kwartaal zal de multinational in zijn Europese fabrieken naar verwachting 20 procent minder staal produceren dan in het vierde kwartaal van vorig jaar. Op die manier kan de groep nog tegemoetkomen aan de vraag, maximaal snoeien in de energiekosten en zo veel mogelijk verlieslatende productie vermijden. De voorbije twee jaar slaagde de staalreus erin de hoeveelheid gas per ton verscheept staal met 30 procent terug te dringen. Ondanks de conjuncturele terugval en de stevige investering in werkkapitaal bleef de nettoschuld van 3,9 miljard dollar per saldo gelijk tegenover eind september 2021, dicht bij het laagste niveau ooit. ArcelorMittal verwacht tegen eind 2022 een daling tot 3,5 miljard dollar. Dat biedt de mogelijkheid de groeistrategie gericht voort te zetten in laagconjunctuur, wat enkele jaren geleden nog ondenkbaar was. Tussen 2021 en eind 2024 investeert ArcelorMittal 3,65 miljard dollar in projecten die jaarlijks 1,2 miljard extra ebitda zullen aanleveren. Na 2024 volgen onder meer forse investeringen in India, die er de jaarlijkse productiecapaciteit tegen begin 2026 zullen verdubbelen tot 15 miljoen ton. Dat zal toelaten de ebitda met een factor 2,5 te doen toenemen. Sinds 2020 is 10,2 miljard dollar naar de aandeelhouders gevloeid, voornamelijk door de inkoop van eigen aandelen. Het aantal uitstaande aandelen verminderde met 29 procent tot 878 miljoen. Van het lopende inkoopprogramma van 60 miljoen eigen aandelen werd in het derde kwartaal 31 miljoen aandelen ingekocht. De vooruitzichten op de korte termijn zijn onzeker. De margedruk zal aanhouden zolang de voorraadafbouw duurt. ConclusieHet aandeel van ArcelorMittal herstelde de voorbije weken stevig in het zog van het algemene beursherstel. De onzekere economische vooruitzichten zijn ruimschoots voldoende weerspiegeld, tegen 0,44 keer de boekwaarde en 6,5 keer de verwachte, fors lagere winst voor 2023. De gezonde balans biedt comfort en de inkoop van eigen aandelen ondersteunt de koers. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 24,92 euroTicker: MT NAISIN-code: LU1598757687Markt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 21,9 miljard euroK/w 2021: 2,2Verwachte k/w 2022: 2,5Koersverschil 12 maanden: -7,3%Koersverschil sinds jaarbegin: -11,5%Dividendrendement: 1,4%