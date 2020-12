Cameco blijft goed geplaatst om de komende jaren te profiteren van een aantrekkende uraniumprijs.

De Cigar Lake-mijn van Cameco is pas in september weer opgestart. Daardoor bleef de uraniumproductie in het derde kwartaal steken op 200.000 pond, of 86 procent minder dan een jaar eerder. Tegelijk steeg het verkoopvolume met 10 procent, naar 6,7 miljoen pond. Omdat Cameco zijn voorraden niet wil uitputten, moest het zich op de spotmarkt bevoorraden, met hogere kosten tot gevolg. Door de hogere volumes en de stijging van de gemiddelde verkoopprijs (33,77 dollar per pond) klom de omzet met iets meer dan een kwart, naar 379,1 miljoen Canadese dollar. Dat is 56 miljoen boven de consensusprognose. Na drie kwartalen in 2020 bedraagt de omzet 1,25 miljard, of 27 procent meer dan in dezelfde periode in 2019. Het nettoverlies liep op tot 61 miljoen Canadese dollar, wat het totaal dit jaar op 133 miljoen brengt, of 31 dollarcent per aandeel. Dat verlies bleef een jaar eerder beperkt tot 54 miljoen, of 14 dollarcent. De prognose voor de jaarproductie bleef ongewijzigd op 5,3 miljoen pond, in de veronderstelling dat er geen productieonderbrekingen zijn. De toestand op de uraniummarkt is de voorbije maanden niet gewijzigd. De prijs op de spotmarkt schommelt rond 30 dollar, de contractprijs ligt daar enkele dollars boven. De activiteit op de contractmarkt blijft nog beperkt, maar dat moet binnen afzienbare tijd veranderen. De coronacrisis speelt op korte termijn een rol, omdat die onzekerheid brengt over de vraag naar energie op korte termijn. De mijnproductie zal dit jaar 50 miljoen pond lager liggen dan de vraag. TradeTech en UXConsulting rekenden voor dat de hoeveelheid uranium die tegen 2030 nodig is, maar nog niet contractueel is vastgelegd, oploopt tot 716 miljoen pond. 2030 lijkt ver weg, maar er zijn wel 52 kernreactoren in aanbouw. Tegelijk zijn mijnen in Niger en Australië aan het einde van hun commerciële levensduur gekomen, terwijl niet geïnvesteerd is in nieuwe. BHP Billiton heeft de expansie van het Olympic Dam-project voor onbepaalde tijd uitgesteld. De Amerikaanse Senaat maakt 150 miljoen dollar vrij om de strategische uraniumreserves op te trekken. Ook de verlenging van het Russian Suspension Agreement (RSA) was een opsteker voor de Noord-Amerikaanse uraniumindustrie. De RSA beperkt de toegang tot de Amerikaanse markt voor goedkoop uranium uit Rusland. Het akkoord dat de quota regelt, zou aflopen op 31 december 2020, maar het is verlengd tot 2040. Van de totale hoeveelheid uranium die de Verenigde Staten consumeren, mag niet meer dan 20 procent uit Rusland komen.Cameco had na het derde kwartaal 793 miljoen Canadese dollar in kas, tegenover 878 miljoen een kwartaal eerder. Daarnaast beschikt het over een kredietlijn van 1 miljard dollar. De langetermijnschuld bleef stabiel op 1 miljard dollar, maar het deel dat vervalt in 2022 (400 miljoen dollar) werd geherfinancierd tegen een lagere rente. Cameco blijft goed geplaatst om de komende jaren te profiteren van een aantrekkende uraniumprijs en het is tegen 1,3 keer het boekjaar nog altijd aantrekkelijk gewaardeerd.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 13,94 dollarTicker: CCJ USISIN-code: CA13321L1085Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 5,49 miljard dollarK/w 2019: -Verwachte k/w 2020: -Koersverschil 12 maanden: +53%Koersverschil sinds jaarbegin: +55%Dividendrendement: 0,5%