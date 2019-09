Het aandeel van CFE kende een volatiele zomer en de halfjaarcijfers overtuigen onvoldoende.

Het halfjaarrapport van de Belgische bouw- en baggergroep CFE kon niet overtuigen. De groepsomzet zakte in de eerste jaarhelft met 0,7 procent tot 1,85 miljard euro. Dat lag in lijn met de verwachtingen, maar in het eerste kwartaal was er een omzettoename met 5,6 procent tegenover het eerste kwartaal van 2018 tot 838,4 miljoen euro.

...