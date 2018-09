Handelsoorlog doet onzekerheid bij Rio Tinto toenemen

De mijnbouwsector heeft de voorbije jaren dankzij hogere volumes, aantrekkende prijzen en de verkoop van overtollige activa de hoge schulden uit het verleden weggewerkt. Rio Tinto was daarbij een van de beste leerlingen van de klas. Het gevolg is dat 'overtollige' kasstromen die niet gebruikt moeten worden voor schuldafbouw of bijkomende kapitaalinvesteringen direct naar de aandeelhouders kunnen terugvloeien.