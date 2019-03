Handelsoorlog weegt op marge Deere

Voor de grootste naam in de wereld van de landbouwwerktuigen is het boekjaar 2018-2019 (afsluitdatum boekjaar 30/10) al volop bezig. De resultaten over het eerste kwartaal zijn midden februari bekendgemaakt. De Amerikaanse landbouwers maken zich zorgen over de handelsoorlog met China en de impact ervan op de export van landbouwproducten. Door de onzekerheid dreigt de stijgende verkoop door het vervangen van oude tractoren door nieuwe dit boekjaar immers tot stilstand te komen.

