Beleggers raken maar niet enthousiast over de strategie die GBL sinds 2012 volgt. Het aandeel noteert nog altijd ongeveer 25 procent onder de intrinsieke waarde van de portefeuille, wat overeenkomt met het gemiddelde van de voorbije tien jaar.

GBL wijst er fijntjes op dat die korting overeenkomt met de beurswaarde van de belangen in adidas en Umicore, maar dan kan beleggers niet vermurwen. De voorbije drie jaar steeg de holdingkorting zelfs weer. Het contrast met bijvoorbeeld Sofina is groot. Beleggers hebben zoveel vertrouwen in het beheer van die holding, dat ze een premie betalen om aan boord te komen.

