Hecla Mining is de grootste zilverproducent van de Verenigde Staten, goed voor een achtste van de zilverproductie van het land.

Zijn belangrijkste mijn is Greens Creek in Alaska, die naast zilver ook goud, lood en zink produceert. Door die bijproducten is de totale productiekostprijs van de mijn erg laag. Lucky Friday in Idaho produceert zilver en Casa Berardi in de Canadese provincie Québec is een goudmijn.

Hecla nam deze zomer Alexco Corp over en kreeg zo het Keno Hill-mijncomplex in handen. Het aandeel Alexco noteerde op een dieptepunt, nadat operationele problemen en een verslechterende financiële positie het bedrijf erg kwetsbaar hadden gemaakt. De transactie gebeurde in aandelen. De aandeelhouders van Alexco kregen 0,116 aandelen van Hecla. Hecla kocht ook de streamingovereenkomst met Wheaton Precious Metals af voor 34,8 miljoen aandelen. Daardoor is de hele opbrengst van Keno Hill voor Hecla. De transactie had geen cashimpact, maar de bestaande aandeelhouders moesten wel een verwatering van 9 procent slikken. Hecla wil Keno Hill tegen eind 2023 weer op de rails krijgen. Met 87,6 miljoen troy ounce zilver aan bewezen reserves en een groot exploratiepotentieel kan Keno Hill 3 tot 6 miljoen troy ounce zilver per jaar opbrengen. Er is ook een verwerkingsinstallatie die 400 ton per dag aankan. De groepsreserves bedroegen eind vorig jaar 200 miljoen troy ounce zilver en 2,73 miljoen troy ounce goud, zonder Keno Hill. Hecla stelde bij de publicatie van de productiecijfers van het derde kwartaal de jaarprognoses opwaarts bij. De productie bedroeg 3,55 miljoen troy ounce zilver (+33% op jaarbasis) en bijna 45.000 troy ounce goud (+6%). Voor het boekjaar mikt Hecla nu op 13,6 tot 14,1 miljoen troy ounce zilver en 169.000 tot 180.000 troy ounce goud. Greens Creek deed het goed in het derde kwartaal met 10 procent meer verwerkte ertsen en een hogere zilverproductie. Na drie kwartalen bedraagt ze 6,98 miljoen troy ounce. De jaarprognose is opgetrokken naar 9,3 tot 9,6 miljoen troy ounce. Lucky Friday produceerde dit jaar al 3,2 miljoen troy ounce zilver (+22%). De jaarproductie wordt nu op 4,3 tot 4,5 miljoen troy ounce begroot. Bij Casa Berardi was september een recordmaand. De mijn zou dit jaar 125.000 tot 132.000 troy ounce goud opleveren. De totale productiekostprijs bedroeg in de eerste jaarhelft minder dan 9 dollar per troy ounce zilver. Daarmee is Hecla operationeel zelfs tegen een zilverprijs van 19 dollar heel winstgevend. In de tweede jaarhelft zullen de kosten stijgen door hogere prijzen voor arbeid, energie en staal. Hecla had na de eerste jaarhelft 198,2 miljoen dollar in kas. Aangevuld met een bestaande kredietlijn bedraagt de liquiditeit 335 miljoen dollar. De nettoschuld komt overeen met 1,4 keer de verwachte bedrijfswinst (ebitda). De vrije kasstroom was voor het negende kwartaal positief. Over de eerste jaarhelft bedroeg de vrije kasstroom 22,3 miljoen dollar. Het dividend is eerder symbolisch en bedraagt 0,025 dollar op jaarbasis.ConclusieDe overname van Alexco door Hecla Mining tegen een bodemwaardering was een bittere pil voor de aandeelhouders van eerstgenoemde. Het Keno Hill-project heeft echter niets van zijn kwaliteiten verloren en leeft voort onder de paraplu van Hecla, dat de financiële slagkracht en de operationele expertise heeft om er een succes van te maken. Met Keno Hill kan Hecla ook de grootste zilverproducent van Canada worden. De troeven van Hecla zijn de lage productiekosten en de hoge reserves. Tegen 1,4 keer de boekwaarde is het aandeel koopwaardig.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B Koers: 4,38 dollarTicker: HL USISIN-code: US4227041062Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 2,5 miljard dollarK/w 2021: -Verwachte k/w 2022: 28Koersverschil 12 maanden: -21%Koersverschil sinds jaarbegin: -15%Dividendrendement: 0,6%