In het begin van de coronacrisis brak er paniek uit bij de aandeelhouders van Balta Group door de stevige druk op de marges de voorbije jaren en de hoge schuldenlast. Maar het management greep meteen in en wist dat het beheer van de kaspositie centraal zou moeten staan. Er werd operationeel en financieel goed werk geleverd. De liquiditeitspositie werd opgedreven door een doorlopende kredietfaciliteit van 72,7 miljoen euro in Europa en de Verenigde Staten op te nemen. Ruim 99 procent van de bezitters Senior Secured Notes 7,75 procent 2022 hebben geruild voor nieuwe Notes ter waarde van 234,9 miljoen euro met vervaldatum december 2024. Aan het eind van het boekjaar 2019 bedroeg de netto financiële schuld 4,0 keer de bedrijfskasstroom (ebitda). Midden 2020 was de schuldgraad opgelopen tot 5,9 keer de ebitda zonder rekening te houden met de impact van de nieuwe leasestandaard IFRS-16. Aan het eind van 2020 is de schuldgraad weer gedaald tot 4,2 keer de ebitda dankzij een positieve kasstroom van 27,9 miljoen euro tussen oktober en december. Er was een combinatie van meerdere gunstige effecten: een omzetherstel, lagere grondstoffenprijzen en de verdere uitvoering van het verbeteringsprogramma NEXT met onder meer lagere vaste kosten. NEXT was even onderbroken om snel op de covid-19-pandemie te kunnen antwoorden, maar werd al hervat. Over de divisies heen zagen we een zeer gemengd beeld in het vierde kwartaal. De afdeling karpetten (Rugs) liet een stabiele omzetontwikkeling (+1%, van 49,7 naar 50,2 miljoen euro) optekenen. De uitblinker in de laatste drie maanden van 2020 was de afdeling Residential met een omzettoename van bijna 10 procent (+9,7%, van 46,7 miljoen tot 51,3 miljoen euro) tegenover het laatste kwartaal van 2019. De afdeling Commercial kende nog maar eens een zwak kwartaal met een omzetverlies van 25,2 procent, van 60,8 naar 45,5 miljoen euro. Op groepsniveau betekent dat voor het vierde kwartaal een omzetdaling van 8,0 procent, van 164,1 naar 151,1 miljoen euro. Voor het volledige boekjaar is er een omzetverlies van 16,3 procent, van 671,2 naar 561,8 miljoen euro. Het beste nieuws was de sterk verhoogde winstgevendheid in het vierde kwartaal. Ondanks de omzetdaling kwam de gecorrigeerde ebitda liefst 40,9 procent hoger uit, van 19,8 naar 27,9 miljoen euro. Met vooral een spectaculair herstel bij de karpetten: +91 procent of van 5,0 naar 9,5 miljoen euro. Bij Residential was er zelfs ruim een verdubbeling (+136%) van de gecorrigeerde ebitda, van 3,7 naar 8,6 miljoen euro. Enkel bij Commercial ging de ebitda achteruit (-10,6 %, van 10,7 naar 9,6 miljoen euro). De ebitda-marge (bedrijfskasstroom/omzet) op groepsniveau maakt een sprong van 12,1 naar 18,5 procent. Daardoor is de stevige schade uit het tweede kwartaal grotendeels opgehaald. Het boekjaar 2020 levert een ebitda-marge van 12,1 procent. Dat is ondanks de omzetdaling met 16,3 procent een stijging met 100 basispunten (1,0%) tegenover de 11,1 procent over 2019. Balta Group gaf geen concrete prognose voor dit jaar, maar gaf wel aan dat de gunstige tendensen van eind 2020 zich ook begin 2021 hebben doorgezet. Er komt geen dividend over boekjaar 2020. ConclusieBalta Group ging de coronacrisis in met veel schulden en een matige rendabiliteit. De bedrijfsleiding moest zich bewijzen en heeft dat ook gedaan. De volgende uitdaging is de omzet te laten herstellen en de schuldenlast verder af te bouwen. De waardering blijft redelijk. Vandaar het positieve advies, al kleeft aan het aandeel nog even een hoger dan gemiddeld risico. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 2,58 euroTicker: BALTA BBISIN-code: BE0974314461Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 93,5 miljoen euroK/w 2020: 12Verwachte k/w 2021: -Koersverschil 12 maanden: +150%Koersverschil sinds jaarbegin: +9%Dividendrendement: -