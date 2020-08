Het kwartaalrapport van Cameco werd overschaduwd door de geplande heropstart van Cigar Lake. Beleggers vrezen voor een nieuw overaanbod. Die vrees is onterecht.

De uraniumprijs steeg in maart en april fors, maar stabiliseerde sindsdien rond 33 dollar per pond. Dat is het hoogste peil sinds 2015, maar nog ver onder de prijs van voor 2011. Het gaat om de prijs op de spotmarkt voor de levering van uranium binnen het jaar. De contractprijs bedraagt gemiddeld 35 dollar. Het feit dat de spotprijs en de contractprijs dicht bij elkaar liggen is een teken dat de markt gezond is. Tot vorig jaar was het verschil veel groter en was de spotmarkt een speeltuin voor financiële traders. Commerciële deals waren er nauwelijks. Dat veranderde toen de prijs zodanig laag kwam te liggen dat het voor uraniumdelvers interessanter was zich op de spotmarkt te begeven dan de eigen reserves te ontginnen.

...

De uraniumprijs steeg in maart en april fors, maar stabiliseerde sindsdien rond 33 dollar per pond. Dat is het hoogste peil sinds 2015, maar nog ver onder de prijs van voor 2011. Het gaat om de prijs op de spotmarkt voor de levering van uranium binnen het jaar. De contractprijs bedraagt gemiddeld 35 dollar. Het feit dat de spotprijs en de contractprijs dicht bij elkaar liggen is een teken dat de markt gezond is. Tot vorig jaar was het verschil veel groter en was de spotmarkt een speeltuin voor financiële traders. Commerciële deals waren er nauwelijks. Dat veranderde toen de prijs zodanig laag kwam te liggen dat het voor uraniumdelvers interessanter was zich op de spotmarkt te begeven dan de eigen reserves te ontginnen. De coronacrisis bracht een en ander in een stroomversnelling. Mijnen in onder meer Kazachstan, de Verenigde Staten, Canada, Namibië en Australië stopten hun productie. Ook de Canadese uraniumproducent Cameco besliste Cigar Lake, de nog enige overgebleven operationele mijn, te sluiten. Die beslissing gold aanvankelijk voor vier weken, maar werd voor onbepaalde tijd verlengd. Ook de conversiefabrieken Blind River en Port Hope, die kernbrandstof in poedervorm (U3O8) omzetten naar gasvorm (UF6), gingen op slot, maar werden in mei weer heropend. Cameco moet in het kader van de lopende langetermijncontracten kernbrandstof blijven leveren aan de klanten. Bij gebrek aan productie zal dit jaar uit de voorraden worden geput en kernbrandstof worden aangekocht op de spotmarkt. Bij de publicatie van de cijfers over het tweede kwartaal liet Cameco weten dat Cigar Lake in september weer zal worden opgestart. De kosten voor de sluiting liepen op tot 37 miljoen dollar. Dat was de voornaamste reden waarom de groep tussen april en juni voor 53 miljoen dollar in het rood dook. Bovendien is een stijgende prijs op de spotmarkt op korte termijn financieel nadelig. Cameco moet dit jaar 28 tot 30 miljoen pond leveren en kocht sinds begin dit jaar al 19,3 miljoen pond aan, waarvan 14,7 miljoen in het tweede kwartaal. Cameco mikt voor dit jaar nog op een output van 5,3 miljoen pond. De mijnsluitingen in Kazachstan werden verlengd, zodat de joint venture Inkaï op dit moment niets oplevert. Ook McArthur River en Key Lake blijven dicht. Los van de coronacrisis neemt de schaarste aan de aanbodzijde toe en wordt het verschil tussen de mijnproductie en het secundaire aanbod (recyclage) enerzijds en de vraag anderzijds steeds groter. Die trend zal doorzetten. Er werd het voorbije decennium nauwelijks geïnvesteerd in nieuwe productiecapaciteit. Aan de vraagzijde moeten steeds meer nutsbedrijven hun contracten vernieuwen. Cameco haalde ook in beroep zijn slag thuis in het belastingconflict met de Canada Revenu Agency. Cameco heeft recht op 303 miljoen dollar aan betaalde belastingen en boetes en kan een provisie van 482 miljoen dollar terugnemen. Cameco had na de eerste jaarhelft 878 miljoen dollar in cash en investeringen op korte termijn op de balans staan. De schuld van 1 miljard dollar vervalt in 2022, 2024 en 2042.ConclusieHet kwartaalrapport werd overschaduwd door de geplande heropstart van Cigar Lake. Beleggers vrezen voor een nieuw overaanbod. Die vrees is onterecht, want het is voor Cameco financieel interessanter een eigen mijn met lage productiekosten weer op te starten. De correctie na de sterke koersprestatie in het tweede kwartaal biedt een extra koopkans. De vooruitzichten voor uranium blijven goed en tegen 1,1 keer de boekwaarde is Cameco nog altijd goedkoop.Advies: kopenRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 10,26Ticker: CCJ USISIN-code: CA13321L1085Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 4,1 miljard K/w 2019: 73.9Verwachte k/w 2020: 303Koersverschil 12 maanden: +16.2%Koersverschil sinds jaarbegin: +15.2%Dividendrendement: 0,6%