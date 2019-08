Het tweede en het derde kwartaal zijn traditioneel de zwakste voor de Belgische olierederij Euronav. De vooruitzichten voor het vierde kwartaal en daarna ogen echter nog altijd positief.

Tijdens de zomermaanden zakt de vraag naar olie in het noordelijk halfrond, met een seizoensgebonden dip in de vrachttarieven van de olietankers als gevolg. Dit jaar zijn er drie bijkomende elementen. In de eerste jaarhelft zijn veel nieuwe tankers opgeleverd, goed voor 70 procent van de verwachte extra capaciteit op jaarbasis. Het onderhoud in de raffinaderijen duurde ook langer dan gewoonlijk doordat ze zich voorbereiden op strengere milieunormen (IMO 2020). En de olieproducerende landen hebben hun productiebeperkingen verlengd tot in het eerste kwartaal van 2020. Bovendien verlaagde de jongste maanden de verwachte groei van de vraag naar olie voor 2019 van 1,4 miljoen vaten per dag extra naar 1,2 miljoen vaten.

