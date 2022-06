De groep komt versterkt uit de zware crisis en zal weldra weer het expansiepad bewandelen.

De grootste bioscoopuitbater van het land recht de rug nadat de groep ruim een jaar in haar worstcasescenario was terechtgekomen. De bioscopen moesten dicht als gevolg van de covid-19-pandemie. In de tweede helft van 2021 kwam de heropening, maar in de eerste weken van 2022 golden nog her en der beperkende maatregelen. Aan het eind van het eerste kwartaal was de toestand volledig genormaliseerd. In de tweede helft van 2021 viel de consumptiedrift van de bezoekers op, nadat ze maandenlang hun bioscoopbezoek moesten missen. Dat patroon werd min of meer bevestigd in de eerste drie maanden van dit jaar.

...

De grootste bioscoopuitbater van het land recht de rug nadat de groep ruim een jaar in haar worstcasescenario was terechtgekomen. De bioscopen moesten dicht als gevolg van de covid-19-pandemie. In de tweede helft van 2021 kwam de heropening, maar in de eerste weken van 2022 golden nog her en der beperkende maatregelen. Aan het eind van het eerste kwartaal was de toestand volledig genormaliseerd. In de tweede helft van 2021 viel de consumptiedrift van de bezoekers op, nadat ze maandenlang hun bioscoopbezoek moesten missen. Dat patroon werd min of meer bevestigd in de eerste drie maanden van dit jaar.De Kinepolis-groep ontving 17,18 miljoen bezoekers in 2021. Dat was 57,4 procent minder dan de 40,34 miljoen bezoekers uit 2019. Tussen januari en maart 2022 passeerden 5,94 miljoen bezoekers langs de kassa. Dat is 32,7 procent minder dan voor corona (2019). Dat heeft Kinepolis te danken aan enkele blockbusters, zoals Spider-Man: No Way Home, The Batman en Uncharted. Voor het tweede kwartaal wordt heel veel verwacht van Top Gun: Maverick. Kinepolis bevestigde in de tradingupdate over het eerste kwartaal dat de opbrengsten per bezoeker hoog zijn gebleven in vergelijking met 2021 en de totale opbrengsten meer zijn hersteld dan de bezoekersaantallen, met dank aan de hogere verkoop van drank en snacks. Zowel de bedrijfskasstroom (ebitda), de bedrijfskasstroom aangepast voor huur (ebitdal) als de vrije kasstroom was in de eerste drie maanden op groepsniveau positief. De netto financiële schuld bleef met 474,1 miljoen euro min of meer onveranderd (474,5 miljoen euro eind vorig jaar).De vrijstelling van de kredietconvenanten werd verlengd van 30 juni tot 31 december. Eind vorig jaar beschikte de grootste bioscoopgroep van ons land over 199,8 miljoen euro aan beschikbare financiële middelen. Dat was meer dan voor covid. Dat cijfer is eind maart gezakt tot 138,9 miljoen euro, maar er werd in januari een private plaatsing ter waarde van 61,4 miljoen euro terugbetaald. Het Enterpreneurship 2022-plan dat voor een stevige kostenreductie zorgt boven op de gebruikelijke oefening om met 5 procent minder toeschouwers eenzelfde ebitda te behalen, moet helpen om de winstgevendheid en de cashgeneratie op te voeren. Dat was vorig jaar aardig gelukt met een vrije kasstroom van 48,9 miljoen euro en een sprong van de bedrijfskasstroom (ebitda) van 323 procent in 2021 tegenover 2020: van 17,2 naar 72,1 miljoen euro. De markt betreurde het nieuws eind maart van het vertrek van de financieel directeur Nicolas De Clercq. Hij was tien jaar de CFO van Kinepolis.De financiële positie van Kinepolis laat toe om kleinere overnames te doen. Voor een grote kans zal een kapitaaloperatie nodig zijn, maar de familiale aandeelhouders (46% van de aandelen via Kinohold) zijn bereid zich te laten verwateren. Die kansen zullen zich normaal aandienen, want enkele familiale bioscoopuitbaters zijn financieel verzwakt.ConclusieHet herstel van Kinepolis zit op schema. De groep komt versterkt uit de zware crisis en zal weldra weer het expansiepad bewandelen. De oorlog in Oekraïne heeft de beurskoers laten terugvallen van afgerond 60 naar 50 euro. De waardering is teruggevallen tot 18,5 keer de verwachte winst 2022 en 11,5 keer de verwachte verhouding ondernemingswaarde (ev) ten opzichte van de bedrijfskasstroom (ebitda). Dat is erg aanvaardbaar, gezien de verwachte groei van de komende jaren. We verhogen het advies naar positief met een koersdoel van minstens 58 euro voor de komende twaalf maanden. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 50,45 euroTicker: KIN BBISIN-code: BE0974274061Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,38 miljard euroK/w 2021: -Verwachte k/w 2022: 18,5Koersverschil 12 maanden: +3%Koersverschil sinds jaarbegin: -8%Dividendrendement: -