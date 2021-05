Melexis zit in een sweetspot die nog een aantal kwartalen kan aanhouden. Alleen is het aandeel daar al sterk op vooruitgelopen.

De halfgeleidermarkt is een erg cyclische industrie waarin periodes van lage vraag en de afbouw van voorraden worden afgewisseld met forse inhaalbewegingen. Daarbij maakt overcapaciteit plaats voor tekorten omdat niet snel genoeg aan de vraag kan worden voldaan. Ook Melexis is beperkt in zijn productiecapaciteit, die wordt uitbesteed aan X-Fab. De groepsomzet steeg tussen januari en maart met 6 procent op kwartaalbasis en met 13 procent op jaarbasis naar 155,6 miljoen euro. Dat was binnen de vooropgestelde vork van 155 tot 160 miljoen euro, maar licht onder de consensusprognose. Een kanttekening is dat de wisselkoersevolutie tussen de euro en de dollar een negatief effect van 4 procent had. Dat werd gecompenseerd door lagere operationele uitgaven (-4%). De brutowinstmarge lag met 42 procent hoger dan 39,6 procent in het vierde kwartaal en 40,6 procent een jaar eerder. De operationele winst (ebit) klom met 44 procent naar 34,5 miljoen euro. Daardoor maakte de ebit-marge naar 22,2 procent tegenover 17,5 procent in het vierde kwartaal. Melexis hield een slag om de arm met een vrij voorzichtige omzetprognose voor het volledige boekjaar. Het management mikte op een omzetgroei van 15 tot 20 procent en een ebit-marge van 19 procent. Intussen werd duidelijk dat de verwachte consolidatie er in de tweede jaarhelft niet zal komen. De klanten van Melexis vullen hun voorraden weer aan en bestellen meer dan vroeger om bij een nieuwe schaarste een grotere buffer te hebben. Melexis profiteert ook van een stijgend marktaandeel en een toename van het aantal halfgeleiders per wagen. Daarom verhoogde Melexis de verwachte groei naar 22 tot 25 procent, wat een omzetcijfer van 627 miljoen euro impliceert. De verwachte brutomarge van 41 procent ligt wel lager dan de voorgaande jaren. Dat heeft met een andere omzetmix waarbij verschillende nieuwe producten lagere marges hebben.Vorig kwartaal nam ook het aantal vrij verhandelbare aandelen toe. Dat kwam nadat de drie oprichters van Melexis via de controleholding Xtrion 1,44 miljoen aandelen hadden verkocht via een private plaatsing. Het gaat om de voormalige CEO Françoise Chombar, haar echtgenoot en CEO van zusterbedrijf X-Fab Rudi De Winter en zakenman Roland Duchâtelet. Het belang van Xtrion daalt daardoor met 3,6 procent. De holding houdt nog de helft plus één aandeel aan. De aandelen werden geplaatst tegen 88,5 euro per stuk, een korting van 9 procent tegenover de toenmalige beurskoers. Ook Melexis heeft het voorbije kwartaal voor 31 miljoen euro eigen aandelen verkocht. Die opbrengst werd gedeeltelijk gebruikt om enkele uitstaande schulden terug te betalen. Melexis realiseerde in het eerste kwartaal een vrije kasstroom van 21,8 miljoen euro of 65 procent meer dan een jaar eerder. Voor het volledige boekjaar zal de vrije kasstroom rond 100 miljoen euro uitkomen. De nettocashpositie steeg naar 46,9 miljoen euro. Het dividend werd in oktober vorig jaar opgetrokken naar 2,2 euro per aandeel. Daarvan werd al 1,3 euro uitgekeerd. De resterende 0,9 euro volgt deze maand.ConclusieMelexis zit in een sweetspot die nog een aantal kwartalen kan aanhouden. Alleen is het aandeel daar al sterk op vooruitgelopen. Het is geen goed teken dat Melexis na een bevestiging van het herstel geen nieuwe top meer kon neerzetten en zo'n 10 procent onder de koers van februari noteert. De hoge waardering was altijd al een teer punt bij Melexis. Een premie tegenover het sectorgemiddelde is gerechtvaardigd, maar tegen 6 keer de verwachte omzet en 32 keer de verwachte winst is het koerspotentieel op korte termijn beperkt.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 89,35 euroTicker: MELE BBISIN-code: BE0165385973Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 3,7 miljard euroK/w 2020: 47Verwachte k/w 2021: 32Koersverschil 12 maanden: +59%Koersverschil sinds jaarbegin: +12%Dividendrendement: 2,5%