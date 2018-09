Het anonieme beursbestaan van X-Fab

Bijna anderhalf jaar na de beursgang noteert X-Fab nog altijd in de buurt van zijn introductiekoers. Hoewel verschillende analisten het aandeel de voorbije maanden op hun favorietenlijstje hebben gezet, leidt X-Fab tot nog toe een vrij anoniem beursbestaan. De handelsvolumes liggen laag en de institutionele investeerders hebben het aandeel nog niet ontdekt. De keuze voor Euronext Parijs (beursnotering in euro) en de financiële rapportering in dollar maken van X-Fab wel een buitenbeentje. De rapportering in dollar is niet onlogisch, want 84 procent van de omzet wordt in dollar gegenereerd.

...