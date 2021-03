De nieuwe CEO van Ontex, Esther Berrozpe, staat voor een zware opdracht. De jaarcijfers en vooral het zwakke begin van 2021 stuurden de koers naar een nieuw dieptepunt sinds de herintroductie op de beurs in 2014. Op krediet vooraf hoeft ze dus niet te rekenen.

Nochtans weken de cijfers bij de toonaangevende producent van hygiëneproducten voor baby's (luiers), vrouwen (tampons) en senioren (incontinentieproducten) niet echt af van de analistenconsensus.De topvrouw weet waaraan ze begint. Ze is sinds 2019 onafhankelijk bestuurster bij Ontex. In een gesprek met Trends gaf ze vorige week aan dat ze "een vechter" is. Dat zal nodig zijn. Het beleggersvertrouwen zit onder nul, de schuldpositie is hoog, er is marktaandeel verloren, het contact met de klant is verminderd, de portfolio zit niet in goed in elkaar enzovoort. De vergelijkbare omzet ging in het vierde kwartaal met 3,7 procent achteruit en kwam uit op 570,8 miljoen euro (van 592,6 miljoen in Q4 2019). Op basis van de gerapporteerde omzet is er bij de Oost-Vlaamse groep een achteruitgang met 11,3 procent tot 525,5 miljoen euro, in lijn met de gemiddelde analistenverwachting van 523 miljoen. Over het volledige boekjaar bleef de daling van de vergelijkbare omzet beperkt tot 3,1 procent en in termen van de gerapporteerde omzet was er een afname van 8,5 procent (van 2,28 naar 2,09 miljard). Dat ligt in lijn met de gemiddelde analistenverwachting van 2,085 miljard. Er was 130 miljoen euro omzetverlies door wisselkoersschommelingen. Die nekten in het laatste kwartaal ook de rebitda (bedrijfskasstroom uit de gewone bedrijfsactiviteiten). Tegen constante wisselkoersen was er een toename met 7,3 procent, van 72,7 naar 78,0 miljoen euro. Dat geeft een stijging van de rebitda-marge (rebitda/omzet) van 12,3 naar 13,7 procent. Maar door wisselkoersverliezen is er een daling van liefst 27,8 procent, van 72,7 naar 52,5 miljoen euro. Dat houdt toch een daling van de rebitda-marge van 12,3 procent naar 10,0 procent in. De analistenconsensus bedroeg respectievelijk 52,7 miljoen euro en 10,1 procent. Voor het boekjaar 2020 is er sprake van een toename in de rebitda-marge van 10,7 in 2019 naar 11,3 procent. Als we geen rekening houden met de 74 miljoen euro aan wisselkoersverliezen, was dat zelfs 14,0 procent. De nettowinst bedroeg 54,0 miljoen euro, of 0,67 euro per aandeel. Het recurrente nettoresultaat (zonder eenmalige elementen) kwam uit op 81,6 miljoen euro, of 1,01 euro per aandeel. De nettoschuld bedroeg eind december 847,6 miljoen euro, wat de schuldgraad (netto financiële schuld/rebitda) op 3,6 keer bracht. Eind 2019 was dat respectievelijk 861,3 miljoen euro en 3,51 keer. Het management nam nog geen beslissing over het dividend.Wij vinden Ontex geen hopeloos geval. De beurskoers is vooral een weerspiegeling van wat de voorbije jaren fout is gelopen. De waardering is tegen minder dan 0,7 keer de boekwaarde extreem laag. Ze houdt geen rekening met de mogelijke verbeteringen door de ingrepen die de nieuwe CEO zal doen. We verwachten dat ze dit jaar strategische knopen doorhakt, wat een flinke opportuniteit inhoudt voor de komende 12 tot 24 maanden. Daarom is en blijft het 'koopwaardig' (rating 1B). We proberen zelfs onze positie voor de voorbeeldportefeuille uit te breiden. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 8,67 euroTicker: ONTEX BBISIN-code: BE0974276082Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 707 miljoen euroK/w 2020: 13Verwachte k/w 2021: 15Koersverschil 12 maanden: -40%Koersverschil sinds jaarbegin: -21%Dividendrendement: -