Het beste jaar van Elia

Met een nettowinst van 275 miljoen euro, goed voor een winst van 4,52 euro per aandeel, was 2018 met afstand het beste jaar in de geschiedenis van de hoogspanningsnetbeheerder Elia. De stijging van de vergelijkbare nettowinst met 38 procent was nog iets meer dan verwacht, dankzij sterke operationele resultaten en de bijdrage van het hogere belang in het Duitse dochterbedrijf 50Hertz. Vorig jaar voerde Elia zijn positie in 50Hertz op van 60 naar 80 procent. In België steeg de vergelijkbare winst met 17 procent, vooral door het rendement van de investeringen die zijn gedaan sinds 2016. De in Duitsland verdiende nettowinst klom met ruim de helft. De vergelijkbare nettowinst steeg er met 18,5 procent, maar dat is vooral een gevolg van de vrijgave van een voorziening.

