D'Ieteren Group pakte opnieuw uit met heel sterke cijfers, aangevuurd door goudhaantje Belron.

De aandeelhouders van D'Ieteren Group werden de voorbij maanden zodanig met goed nieuws verwend dat bijzonder sterke halfjaarcijfers de beurskoers niet nog hoger konden tillen. De holding scoorde in de eerste helft van het jaar een aangepaste winst voor belastingen van 288,8 miljoen euro, een stuk beter dan verwacht. Maar het management verhoogde de verwachtingen niet opnieuw. Over heel 2021 houdt de holding het bij de eerder aangekondigde stijging van de winst met minstens 45 procent. Dat wijst op een iets minder royale winstontwikkeling in de tweede helft van het jaar.Dochterbedrijf D'Ieteren Auto ontsnapt niet aan de schaarste aan halfgeleiders in de autosector. Het bedrijf verwacht dit jaar 430.000 auto's aan de man te brengen, tegenover een eerdere verwachting van 450.000 stuks. Daarnaast investeert de groep in een nieuw transformatieplan bij dochterbedrijf Belron, goed voor 13 miljoen euro extra kosten in de tweede jaarhelft. Tussen nu en 2025 zal het plan 230 tot 250 miljoen euro kosten, maar daar staan ook baten tegenover. Het plan moet vanaf 2023 een netto positieve bijdrage leveren aan de bedrijfswinst van Belron, om vanaf 2025 de bedrijfswinstmarge met 2 procentpunt op te krikken.Het transformatieplan moet ervoor zorgen dat het beste nog moet komen voor Belron, hoewel de hersteller van voertuigbeglazing de jongste tijd schitterende resultaten aan elkaar rijgt. De volumes zijn nog niet op het niveau van voor de coronacrisis, maar de omzet herstelde met 25 procent tot 2,32 miljard euro en de aangepaste winst steeg met 136 procent tot 401,7 miljoen euro. De sterke winstgevendheid is te danken aan de efficiëntieprogramma's en aan de sterke groei van de herstellingen van autoruiten die uitgerust zijn met sensoren. Zo'n herstelling is veel lucratiever dan de klassieke herstelling van een sterretje in de voorruit. "De toename van die herstelling zit voor tien jaar gebeiteld. Zowat elke nieuwe auto is uitgerust met sensoren in de ruiten", zegt Francis Deprez, CEO van D'Ieteren Groep, dat een belang van 53,65 procent heeft in Belron. Bij een recente aandelentransactie werd Belron gewaardeerd op 17,2 miljard euro, terwijl de beurswaarde van D'Ieteren Group 7,4 miljard euro bedraagt. Misschien is de waardering van Belron aan de hoge kant, maar zegt Francis Deprez: "Belron is een referentiebedrijf geworden in de sector. Wij spelen in de Champions League. Daar zijn de prijzen wat hoger."Ook D'Ieteren Auto draagt zijn steentje bij. De Belgische automarkt is sinds corona een maatje kleiner, maar D'Ieteren Auto kon in de eerste jaarhelft het marktaandeel verhogen tot 23,5 procent. De klanten kopen ook duurdere auto's, wat de winstgevendheid een zetje geeft. De vertraging in de leveringen zal in de tweede jaarhelft wegen op het resultaat, maar op middellange termijn heeft het management vertrouwen in solide resultaten. Zorgenkindje Moleskine vertoont enige tekenen van leven. Er is nog geen bijdrage aan de winst, maar het herstel verloopt volgens plan. D'Ieteren Group blijft op zoek naar overnames. Eerder dit jaar werd voor 1,17 miljard euro een belang van 40 procent in TVH Parts genomen. De deal wordt eind dit jaar afgerond en zit nog niet in de resultaten.ConclusieD'Ieteren Group pakte opnieuw uit met heel sterke cijfers, aangevuurd door goudhaantje Belron. De koers heeft dit jaar al een fors opwaartse rit achter de rug, maar de waardering blijft, gegeven een koers-winstverhouding van 20, voldoende fair en de verwachtingen blijven voldoende gunstig om het koopadvies te behouden. Advies: kopenRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 132,9 euroTicker: DIE:BBISIN-code: BE0974259880Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 7,4 miljard euroK/w 2020: 16Verwachte k/w 2021: 20Koersverschil 12 maanden: +142%Koersverschil sinds jaarbegin: +95%Dividendrendement: 1%