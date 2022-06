Uit de eerstekwartaalcijfers bleek dat Nokia intussen over behoorlijk wat prijskracht beschikt.

Nokia heeft een succesvolle turnaround doorgemaakt. Het bedrijf wint snel marktaandeel van Ericsson en Huawei. Uit de eerstekwartaalcijfers bleek dat Nokia intussen over behoorlijk wat prijskracht beschikt. Het heeft moeilijke jaren gekend door de zware concurrentie op de markt voor telecomapparatuur. Het bedrijf zette stevig in op onderzoek en ontwikkeling. Met succes, want het wint nu marktaandeel in 5G-technologie. Het helpt dat het Chinese Huawei almaar meer geweerd wordt.De cijfers van Nokia over het eerste kwartaal waren redelijk. Door tekorten aan componenten bleef de autonome omzetgroei bleef beperkt tot 1 procent. De divisie netwerkinfrastructuur boekte wel 5 procent groei, dankzij de grote vraag naar zowel vaste als onderzeese netwerken. Bij de afdeling mobiele netwerken daalde de omzet met 4 procent, vooral door componentenschaarste. Nokia Technologies (licentie-inkomsten) had last van aflopende contracten die nog niet verlengd waren. Positief is dat de operationele marge (ebit-marge) stabiel bleef op 10,9 procent, ondanks de stijgende O&O-kosten. Nokia blijkt goed in staat kostenstijgingen door te berekenen. Dat zegt veel over de herwonnen marktkracht. De winst per aandeel bleef stabiel op 7 eurocent per aandeel. Nokia herhaalde de financiële doelstellingen voor dit jaar. Door het groeiende aandeel software zal de marge stijgen van 9,7 procent in 2021 tot 11 tot 13,5 procent dit jaar. Voor de lange termijn streeft Nokia naar een marge van meer dan 14 procent. De groeiende softwarecomponent zien we ook in het rendement op geïnvesteerd vermogen, dat afgelopen kwartaal met liefst 4,2 procent steeg, tot 19,5 procent.ConclusieNokia heeft een nettokaspositie van 4,9 miljard euro, 18 procent van de beurswaarde. Het keert weer een dividend uit: 8 cent per aandeel, verdeeld over vier keer 0,02 euro per kwartaal. Het koopt de komende twee jaar ook voor 600 miljoen euro eigen aandelen in. Met een koers-winstverhouding van circa 13 voor 2023 is het aandeel een aantrekkelijke belegging voor de lange termijn.