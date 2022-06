Voor een groeiverhaal als B&S is het aandeel daarmee aantrekkelijk gewaardeerd.

B&S Group ging in maart 2018 naar de beurs tegen 14,50 euro per aandeel, maar nu is het minder dan de helft waard. Eerst was er de coronacrisis. B&S haalt een deel van zijn omzet in luchthavenwinkels en uit de levering aan cruiseschepen. Daarnaast berichtten media begin dit jaar dat de oprichter en grootaandeelhouder Willem Blijdorp een strafzaak voor afpersing, valsheid in geschrifte en laster boven het hoofd zou hangen. Uiteindelijk kwam die er niet.B&S Group meldde deze week in een tradingupdate dat de omzetgroei de analistenverwachting klopt. In het eerste kwartaal was er 453,3 miljoen euro omzet, een autonome groei van 11,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. Met name de likeurendivisie, goed voor 31 procent van de omzet, deed goede zaken (+29,3%). Ze bevat onder meer de webshop Topdrinks, actief in zeven Europese landen. De divisie B&S Beauty, die 33 procent van de omzet levert, kende een lichte krimp. De divisie omvat FraganceNet.com, een van de grootste onlinewebshops voor parfum in de VS. Daar daalde de omzet met 3,9 procent door productschaarste en doordat vanaf 1 maart cosmetische producten met de stof Lilial niet meer verkocht mogen worden. De Europese Commissie acht Lilial mogelijk gevaarlijk voor ongeboren kinderen en voor de vruchtbaarheid van vrouwen. De onlinevraag naar parfum lijkt te dalen, nu wereldwijd steeds meer winkels weer open zijn.Het management denkt de verwachte 7,5 procent omzetgroei per jaar tegen 2023 te halen. Over het ebitda-margedoel van meer dan 6,5 procent in 2023 bestaan twijfels. CEO Tako de Haan waarschuwt voor hogere kosten, onder meer voor transport, marketing en personeel, met name in de VS. Vorig jaar was er nog een ebitda-marge van 6,2 procent.ConclusieWe verlagen onze winstverwachting voor 2022 naar 0,50 euro per aandeel. Bij de huidige beurskoers komt de koers-winstverhouding 2022 uit op 14. Voor een groeiverhaal als B&S is het aandeel daarmee aantrekkelijk. Ondanks de recente negatieve publiciteit rond de oprichter behouden we het koopadvies.