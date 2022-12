Bedrijven uit andere sectoren moeten het met minder geduld en clementie stellen als de resultaten tegenvallen.

Windenergie speelt een steeds grotere hoofdrol in de energietransitie, maar daar is de jongste kwartalen in de resultaten van Vestas niets van te merken. Integendeel, de windturbinebouwer ziet zijn orders en winstmarges dit jaar dalen. Bij de resultaten over het derde kwartaal kwam een winstwaarschuwing: de bedrijfswinstmarge voor 2022 zou uitkomen op -5 procent, op een omzet van 14,5 miljard tot 15,5 miljard euro. Dat is een stuk slechter dan eerder gezegd. Het bedrijf wordt nog altijd geplaagd door een hoge kosteninflatie en hardnekkige logistieke problemen om de turbines geplaatst te krijgen. Ook de onderhoudskosten op de geïnstalleerde turbines lopen nog altijd te hoog op, en Vestas moest afschrijvingen boeken op een type van offshore turbine.Toch lijkt het dieptepunt voor de winstmarge achter de rug. In het eerste kwartaal bedroeg ze -13,2 procent, om in het derde kwartaal te herstellen richting -3,2 procent. Ook de omzet krabbelde overeind, van 2,4 miljard euro in het eerste kwartaal naar 3,9 miljard in het derde kwartaal. Dat is wel nog ruim onder de verwachtingen. De instroom van nieuwe orders verloopt moeizaam, ook door de lange vergunningsprocedures voor nieuwe windprojecten.De winstmarge kan wat verbeteren, omdat de omzet herstelt bij de belangrijke onderhoudsdivisie en omdat de windturbinefabrikanten er beter in slagen de kosteninflatie door te rekenen aan hun klanten. De prijs per megawattuur is gestegen naar 1,06 miljoen euro in het derde kwartaal, tegenover nog 0,81 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. De prijsstijgingen zijn ook mogelijk omdat dankzij de recente consolidatie in de sector de concurrentiedruk iets is afgenomen. Een terugkeer naar een normale winstgevendheid zal echter nog een tijdje op zich laten wachten. De hoge kosteninflatie en de instabiliteit in de aanvoerketens zal maar langzaam wegebben. Het management hoopt tegen 2025 opnieuw een marge van 10 procent te halen op de omzet.De aandelenkoers verteerde de zware inzinking van de winstgevendheid verrassend goed. Sinds de piek begin 2021 verloor het aandeel slechts 35 procent van zijn waarde. Dit jaar hield de koers zelfs grotendeels stand, onder meer dankzij een rally die de jongste weken steunde op de bevestiging van de positieve kentering van de prijzen en de marges. De beleggers blijven dus bereid aandelen uit de hernieuwbare-energiesector veel te vergeven, waardoor er de voorbij maanden nog geen interessante instapkansen waren. Bedrijven uit andere sectoren moeten het met minder geduld en clementie stellen.Op de lange termijn blijven de vooruitzichten gunstig. Windenergie, zowel op het land als op zee, is een van de goedkoopste bronnen van elektriciteit geworden. Het groeipotentieel is groot, want nog maar 20 procent van de wereldwijd verbruikte energie is elektriciteit, en daarvan wordt nog altijd maar 6 procent opgewekt met windenergie. De relatief lage kosten en het groene profiel van windenergie staan borg voor groei de volgende decennia.ConclusieDe beleggers blijven bereid de zware inzinking van de winstgevendheid grotendeels met de mantel der liefde te bedekken. Het ergste lijkt achter de rug, omdat de verkoopprijzen herstellen, maar een hoge kosteninflatie en logistieke problemen zullen nog een tijdje wegen op de resultaten. De beleggers lopen vooruit op het winstherstel, maar aandelen uit de sector van hernieuwbare energie hebben intussen bewezen dat ze goed in de markt blijven liggen, zelfs als de resultaten slecht zijn. We trekken daarom het advies op van 'verkopen' naar 'houden'.Advies : houdenRisico : gemiddeldRating : 2BKoers: 26,8 euroTicker: VWSISIN-code: DK0061539921Markt: XetraBeurskapitalisatie: 27 miljard euroK/w 2022: -Verwachte k/w 2023: -Koersverschil 12 maanden: -3%Koersverschil sinds jaarbegin: +1%Dividendrendement: -