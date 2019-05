Het gaat vooruit bij Aedifica

Danny Reweghs Directeur strategie Inside Beleggen

Het gaat verbazend goed vooruit bij Aedifica, getuige de vele persberichten die de gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) blijft spuien. Trendsbekroonde de Britse overname van de dochtervennootschap van Lone Star Real Estate Fund IVter waarde van 450 miljoen pond in de kerstperiode van vorig jaar terecht als Deal of the year tijdens de uitreiking van de CFO of the year.