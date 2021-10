Michel Doukeris, de opvolger van Carlos Brito bij AB InBev, neemt een vliegende start. De nieuwe CEO kan beginnen met duidelijk beter dan verwachte cijfers over het derde kwartaal. De koersevolutie van de voorbije maanden liet duidelijk anders vermoeden. Vooral de volume- en omzetgroei kwamen een stuk boven de analistenconsensus uit.

Michel Doukeris, de opvolger van Carlos Brito bij AB InBev, neemt een vliegende start. De nieuwe CEO kan beginnen met duidelijk beter dan verwachte cijfers over het derde kwartaal. De koersevolutie van de voorbije maanden liet duidelijk anders vermoeden. Vooral de volume- en omzetgroei kwamen een stuk boven de analistenconsensus uit. Met Doukeris koos AB InBev voor continuïteit. Met een kwarteeuw op de teller bij 's werelds grootste bierbrouwer is hij bijna even ervaren als Brito. Die keuze is begrijpelijk, gezien de pandemie en de nog stevige schuldenlast na de overname van SABMiller vijf jaar geleden. In het derde kwartaal was er een organische (zonder overnames en desinvesteringen) volumegroei van 3,4 procent, van 146,61 naar 151,63 miljoen hectoliter. Voor de eigen bieren was dat 2,8 procent. De analisten gingen uit van een lichte daling (-0,1%). Na negen maanden bedraagt de volumegroei 11,9 procent. De organische omzetgroei was met 7,9 procent nog een stuk groter, maar dat zijn we intussen gewoon bij de bierreus. De omzet uit de eigen bieren steeg met 9,3 procent. De analisten verwachtten maar een toename met 4,2 procent. In het derde kwartaal bedroeg de omzet 14,27 miljard dollar, tegenover 12,82 miljard in dezelfde periode in 2020. De voorbije kwartalen steeg de bedrijfskasstroom (ebitda) minder sterk dan het volume en de omzet. AB InBev geeft dus marge prijs. Dat was in het derde kwartaal niet anders. De ebitda ging 3 procent hoger, naar 5,214 miljard dollar, in vergelijking met 4,892 miljard dollar in het derde kwartaal van vorig jaar. Hier hielden de analisten rekening met een daling van 2,3 procent. De genormaliseerde ebitda-marge (ebitda/omzet) is gezakt met 1,74 procent: van 38,2 procent in derde kwartaal van 2020 tot 36,5 procent dit jaar. Na negen maanden bedraagt de marge 35,7 procent. Dat blijft een bijzonder hoge marge in de sector. De onderliggende winst per aandeel kwam uit op 0,85 dollar per aandeel, boven de gemiddelde analistenverwachting van 0,82 dollar per aandeel. Na negen maanden maakt dat 2,14 dollar per aandeel. De genormaliseerde winst per aandeel bereikte 0,50 dollar in het derde kwartaal, en 1,96 dollar na negen maanden.De biergigant verhoogt voor het volledige boekjaar de verwachtingen. AB InBev rekent nu op een 10 tot 12 procent hogere ebitda. De waardering van AB InBev is de afgelopen jaren fors teruggevallen. Tegen 1,7 keer de boekwaarde en 11,5 keer de verhouding ondernemingswaarde (ev) ten opzichte van de bedrijfskasstroom (ebitda) 2021 is de waardering nog altijd zeer aanvaardbaar. We hebben onze positie versterkt omdat we mikken op een stevig koersherstel in de komende 12 tot 24 maanden, als na Europa en de Verenigde Staten ook de rest van de wereld een normalisering van het leven kent, en dus de volledige wereldeconomie weer op toeren komt. Koopwaardig (rating 1B). Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 54,46 euroTicker: ABI BBISIN-code: BE0974293251Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 94,51 miljard euroK/w 2020: 24,5Verwachte k/w 2021: 26,5Koersverschil 12 maanden: +20%Koersverschil sinds jaarbegin: -4%Dividendrendement: 0,9%