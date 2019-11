Engie zal kwartaal na kwartaal moeten bewijzen dat zijn risicoprofiel gedaald is en dat de resultaten een beperkte maar gestage verbetering toelaten.

Engie kan de beleggers nog moeilijk verrassen. Ook in het derde kwartaal presteerde het Franse energiebedrijf zoals verwacht. De recurrente winst steeg met 9 procent, op basis van een stijging van de omzet met 9 procent. Dat liet Engie toe zijn prognoses voor dit jaar te bevestigen. De aandeelhouders mogen dit jaar een recurrente nettowinst van 2,5 à 2,7 miljard euro verwachten, of 1,05 euro per aandeel. Tegen de huidige beurskoers levert dat een aantrekkelijke waardering op. Met een koers-winstverhouding van 14 blijft Engie onterecht achter op het sectorgemiddelde van 15.

...