De kwartaalupdate van Barco was ronduit ontgoochelend. De tweede coronagolf zal de komende kwartalen het herstel van de activiteiten afremmen.

Het management van Barco had na de eerste jaarhelft geen nieuwe prognoses gegeven door de aanhoudende onzekerheid. Bioscopen en de evenementensector behoren tot de sterkst getroffen activiteiten, waar op korte termijn geen enkele hoop op beterschap voor is. De kwartaalomzet kwam uit op 167,4 miljoen euro, of 37,3 procent minder dan vorig jaar. Ook tegenover het barslechte tweede kwartaal was er nog een achteruitgang met 2 procent. Barco bleef met dat cijfer ver onder de analistenconsensus van 205 miljoen euro.

...

Het management van Barco had na de eerste jaarhelft geen nieuwe prognoses gegeven door de aanhoudende onzekerheid. Bioscopen en de evenementensector behoren tot de sterkst getroffen activiteiten, waar op korte termijn geen enkele hoop op beterschap voor is. De kwartaalomzet kwam uit op 167,4 miljoen euro, of 37,3 procent minder dan vorig jaar. Ook tegenover het barslechte tweede kwartaal was er nog een achteruitgang met 2 procent. Barco bleef met dat cijfer ver onder de analistenconsensus van 205 miljoen euro. Na drie kwartalen bedraagt de omzet bijna 575 miljoen euro. Zelfs als we uitgaan van een licht herstel in het laatste kwartaal, is de kans groot dat de omzet dit jaar meer dan een kwart lager uitkomt dan in 2019. De Entertainment-afdeling bleef met een omzet van 58 miljoen euro ver onder de verwachte 71 miljoen. De meeste bioscopen gingen in het derde kwartaal weer open en er was ook een lichte omzetstijging op kwartaalbasis (+2,7%). Tegenover dezelfde periode vorig jaar viel de omzet van de afdeling wel met 51,8 procent terug. Nieuwe cinemaprojecten worden uitgesteld, terwijl ook de vervangingsmarkt op een laag pitje staat. Samen met de tweede coronagolf liggen in sommige landen nieuwe lockdowns weer op tafel. Een snel herstel lijkt hoe dan ook uitgesloten bij Entertainment. De afdeling Enterprise (beeldschermen voor controlekamers) doet het al niet veel beter, met een omzet van 50 miljoen euro. Dat is weliswaar een kleine 10 procent meer dan in het tweede kwartaal, maar dat cijfer zit meer dan een vijfde onder de consensusprognose (60,3 miljoen). Corona heeft de groei van de presentatietool ClickShare volledig gebroken, want bedrijven doen geen extra investeringen in vergaderruimtes meer. Het lichtpunt was de groei van ClickShare Conference, dat nu 22 procent van de totale omzet van ClickShare in het laatje brengt. De grootste verrassing kwam van de Healthcare-afdeling. Aanvankelijk profiteerde die nog van de hogere vraag naar beeldschermen in operatiekamers. Op lange termijn blijft de digitalisering van de ziekenhuissector een groeimarkt, maar op korte termijn zijn er andere prioriteiten. De omzet van Healthcare bleef steken op 59,3 miljoen euro, of 14,5 procent minder dan in het tweede kwartaal. De consensusverwachting ging uit van een groei tot 73,7 miljoen euro. Dat is een tegenvaller, want Healthcare is de meest winstgevende afdeling, met een marge op de bedrijfswinst (ebitda) die in de eerste jaarhelft met 16 procent ver boven het groepsgemiddelde lag (10%). Het aantal nieuwe bestellingen bleef in het derde kwartaal met 157,6 miljoen ver onder de consensusverwachting van 220 miljoen en het cijfer van vorig jaar (257,6 miljoen, -42,8%). De totale waarde van het orderboek bleef met 299,1 miljoen euro op 30 september bijna 6 procent onder die van het tweede kwartaal. Barco blijft financieel gezond en kan eventueel overwegen om van de lage koers gebruik te maken om eigen aandelen in te kopen.Terwijl Barco vorig jaar beduidend beter presteerde dan de Bel-20, is de situatie nu omgekeerd. De meeste activiteiten zullen op korte termijn niet snel herstellen, zodat het wachten is op een trigger voor een hogere aandelenkoers. Maar de kans is groot dat de marktpositie van Barco sterker wordt, omdat de groep met zijn sterke balans kan blijven investeren in technologische verbeteringen. Er is geen haast bij om het aandeel te kopen, maar tegen deze niveaus is een eerste positie verantwoord. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 14,15 euroTicker: BAR BBISIN-code: BE0003790079Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,3 miljard euroK/w 2019: 13Verwachte k/w 2020: 88Koersverschil 12 maanden: -43%Koersverschil sinds jaarbegin: -55%Dividendrendement: 2,7%