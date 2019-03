Het is moneytime voor Tesla

Tesla was lang een van de lievelingen op Wall Street, maar de investeerders worden kritischer, of beter: realistischer. Ook de fratsen van Elon Musk zijn niet bevorderlijk voor het vertrouwen.

In de tweede helft van 2018 boekte Tesla Motors een aangepaste nettowinst van ruim 450 miljoen dollar. Die onverwachte meevaller kon vooral worden toegeschreven aan lagere kapitaaluitgaven. Over het hele boekjaar was er wel nog een verlies van bijna 1 miljard dollar, of 5,72 dollar per aandeel. Dat was een vooruitgang tegenover het verlies van 2017, toen 11,83 dollar per aandeel. De gunstige trend zal begin 2019 niet doorzetten. Tesla trok zijn belofte om winst te boeken in het eerste kwartaal in. Vorig jaar kwam de productie van de Model 3 op gang, het middenklassenmodel waarmee Tesla een groot publiek wil bereiken. Vorig jaar werden van de Model 3 bijna 140.000 stuks verkocht, of meer dan de helft van de productie van de groep. Sinds begin dit jaar wordt de Model 3 ook in Europa en China g...