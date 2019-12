Het ergste is achter de rug bij Balta. Het aandeel is een serieuze herstelkandidaat.

Balta Group is een vooraanstaande speler in textiele vloerbekleding. De producten worden in meer dan 130 landen verkocht. De afdelingen zijn rugs (karpetten, Balta Home), residentiële tapijten en tegels (merknamen Balta Carpets, ITC en Balta Carpet Tiles), commerciële tapijten (merknamen modulyss, Arc Edition en Bentley) en non-wovens (merknaam Captiqs). Balta trok net voor de zomer van 2017 naar Euronext Brussel.Dat werd geen succes. De koers van de West-Vlaamse vloerbekleder kwam op de eerste noteringsdag meteen onder druk te staan. Het aandeel heeft nog geen enkele dag de introductieprijs van 13,25 euro gehaald. De koers verloor in ruim twee jaar meer dan 80 procent van zijn waarde.

