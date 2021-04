De kwartaalomzet van de afdeling Mode & Lederwaren lag in het eerste kwartaal 37 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2019.

Van het luxeconcern Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) zijn we wel wat gewend. Tijdens de coronapandemie viel het een of twee kwartalen uit zijn rol, maar na het eerste kwartaal van dit jaar is duidelijk dat de crisis voor LVMH voorbij is. In Azië was er een omzetgroei van 86 procent tegenover het coronakwartaal van begin 2020. In China en de rest van Azië begon de ellende vorig jaar al in het eerste kwartaal, maar daar zien we ook al het sterkste herstel in het eerste kwartaal van 2021. Dit jaar wordt duidelijk het jaar van het herstel voor LVMH. Vorig jaar bedroeg de omzet 44,65 miljard euro, 17 procent minder dan het record van 53,67 miljard in 2019. In de eerste drie maanden van dit jaar steeg de omzet met 32 procent: van 10,6 naar 13,95 miljard euro. Organisch (zonder overnames of desinvesteringen) was dat 30 procent. Dat is nog een pak beter dan de gemiddelde analistenverwachting van 19,1 procent. Bovendien is er ook een toename van 8 procent tegenover het eerste kwartaal van 2019. LVMH kon in het eerste kwartaal, maar ook al in 2020, rekenen op zijn cruciale afdeling Mode & lederwaren. De omzet steeg daar in de periode januari-maart 2021 met liefst 45 procent (52% organisch) in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar. Ten opzichte van de eerste drie maanden van 2019 was er een sprong van 37 procent, naar 6,74 miljard euro. De afdeling, bekend van topmerken als Louis Vuitton, Fendi, Donna Karan, Givenchy, Kenzo enzovoort, leverde in het eerste kwartaal ruim 48 procent van de groepsomzet. Het belang van die divisie is moeilijk te overschatten, zeker voor de winstgevendheid. Mode & Lederwaren stond in het rampjaar 2020 voor 86,5 procent van de groeps-ebit. Ze bracht 7,19 miljard van de 8,30 miljard euro bedrijfswinst aan. De afdeling Wijnen & sterke dranken (Moét & Chandon, Dom Perignon, Veuve Cliquot, Château d'Yquem, Hennessy...)blonk in het eerste kwartaal ook uit, met een organische omzettoename van 36 procent: van 1,17 naar 1,51 miljard euro. Tegenover het eerste kwartaal van 2019 was er een stijging met 17 procent. De divisie Selectieve retailing omvat naast de Sephora-shops vooral de DFS Group, de grootste luxewinkelketen voor het reizigerspubliek met ruim 1100 winkels. In die divisie kreeg de omzet in 2020 een dreun (-30%). Ook in het eerste kwartaal was er een daling van 11 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Tegenover de eerste drie maanden van 2019 bedraagt de daling 30 procent. Sinds januari maakt ook het bekende juwelenhuisTiffany&Co (prijskaartje: circa 15 miljard euro) deel uit van het luxeconcern. Dat verklaart waarom de afdeling Horloges & juwelen haar omzet explosief ziet toenemen (+138%, van 792 miljoen naar 1,88 miljard euro). Organisch is er een stijging van 35 procent en staan we nog op -4 procent in vergelijking met het eerste kwartaal van 2019.ConclusieDe analisten en de beleggers reageerden enthousiast op de kwartaalcijfers van de luxegigant. LVMH is zonder twijfel topkwaliteit, maar tegen circa 19 keer de verwachte verhouding ondernemingswaarde (ev)/bedrijfskasstroom (ebitda) 2021 en 38 keer de verwachte winst van dit jaar is het aandeel ook erg duur. Dat leidde wel tot een beurskoers die door de magische grens van 600 euro brak. Dat bracht debeurskapitalisatie boven 300 miljard euro, waardoor topman Bernard Arnault weer de tweede rijkste man van de wereld is.Advies: houden/afwachtenRisico: laagRating: 2AKoers: 628 euroTicker: MC FPISIN-code: FR0000121014Markt: Euronext ParijsBeurskapitalisatie: 316,9 miljard euroK/w 2020: 67Verwachte k/w 2021: 38Koersverschil 12 maanden: +87%Koersverschil sinds jaarbegin: +23%Dividendrendement: 1,0%