De aandeelhouders van het Nederlandse Koninklijke Vopak hebben het afgelopen jaar niet met een brede glimlach rondgelopen. Terwijl de AEX-index 25 procent vooruitging, verloor de koers van Vopak ruim 25 procent. Dat is vooral weinig fraai voor HAL Trust. Met 48,15 procent is de bekende portefeuillemaatschappij al jaren veruit de belangrijkste aandeelhouder van Vopak. De oorsprong van Vopak gaat ruim 400 jaar terug. In 1616, ten tijde van deVerenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), ontstond Blauwhoed. Dat fuseerde in 1967 met Pakhuismeesters. Het fusiebedrijf Pakhoed smolt in 1999 samen met Van Ommeren tot Koninklijke Vopak. Vopak is 's werelds grootste onafhankelijke dienstverlener in tankopslag, gespecialiseerd in de op- en overslag van vloeibare bulkchemicaliën, gassen en olieproducten. Het bedrijf uit Rotterdam exploiteert 70 terminals in 23 landen met een totale opslagcapaciteit van 35,6 miljoen kubieke meter. De groep heeft vijf divisies. De afdeling Zuidoost-Azië & Midden-Oosten heeft de grootste capaciteit (19 terminals, 15,5 miljoen m3), gevolgd door Europa & Afrika (16 terminals, 10,7 miljoen m3), Noord- & Zuid-Amerika (22 terminals, 5,3 miljoen m3), China & Noord-Azië (8 terminals, 2,8 miljoen m3) en tot slot LNG (6 terminals, 1,2 miljoen m3). In omzet steekt Europa & Afrika met 45 procent uit boven de rest, voor Noord- & Zuid-Amerika (27%), Zuidoost-Azië & Midden-Oosten (24%) en China & Noord-Azië (4%). Tegen eind 2023 komt er in principe nog 1,6 miljoen kubieke meter opslagcapaciteit bij, goed voor een capaciteitsgroei van 4 tot 5 procent in twee jaar. Belangrijk is dat vier vijfde van de jaarlijkse kasstromen verzekerd is door langetermijncontracten met bekende commerciële partners met een sterke kredietwaardigheid. De gemiddelde bezettingsgraad van de terminals lag in de eerste helft van 2021 op 88 procent, in de buurt van het gemiddelde van de voorgaande jaren. Wie bijgevolg een groei-aandeel zoekt, komt niet snel uit bij Vopak. Al jaren ligt de jaaromzet tussen 1,2 en 1,3 miljard euro. Daar staat doorgaans een bedrijfskasstroom (ebitda) van 700 tot 800 miljoen euro tegenover. Maar dat betekent wel dat de groep een voorspelbaar dividendbeleid kan voeren, wat een pluspunt is voor een defensieve waarde. De afgelopen jaren kwam er jaarlijks 5 eurocent per aandeel bij. Het dividend bedraagt nu 1,20 euro per aandeel. Na een stagnatie tussen 2018 en 2020 rekende de markt voor 2021 weer op groeicijfers. Maar die kregen de aandeelhouders nauwelijks. Volgens de prognoses stijgt de groepswinst met 2 procent. De beleggers reageerden ontstemd, maar de koersreactie is volgens ons wat overdreven. Vopak heeft het afgelopen jaar pech gehad. Zo drukte de orkaan Ida de ebitda met zowat 3 miljoen euro. De aankondiging in oktober dat vanaf 1 januari 2022 niet langer Eelco Hoekstra maar Dirk Rochelle de topman is, geeft aan dat ook de raad van bestuur vindt dat het allemaal wel wat beter mag de komende jaren. ConclusieWe volgen het aandeel van Koninklijke Vopak opnieuw op en geven meteen een positief advies voor het defensieve compartiment van de portefeuille. De markt heeft het aandeel het voorbije jaar te fors afgestraft na opnieuw een jaar van gemiste groei. Er waren verzachtende omstandigheden, zodat we denken dat in de komende 12 tot 24 maanden een herwaardering naar een 'normale' waarde van 44 euro 40 procent koerspotentieel inhoudt. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 30,44 euroTicker: VPK NAISIN-code: NL0009432491Markt: AmsterdamBeurskapitalisatie: 3,88 miljard euroK/w 2021: 12,5Verwachte k/w 2022: 11,5Koersverschil 12 maanden: -27%Dividendrendement: 3,7%