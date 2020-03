De markt was opgetogen over de jaarcijfers 2019 bij Ontex.Het vierde kwartaal liet vooral een veel betere marge zien. Het leverde een stevige opluchtingsrally op.

Voor het eerst is de hoop gerechtvaardigd dat de langdurige malaise bij de specialist in persoonlijke hygiëne achter de rug is. De koers bereikte vorige zomer de bodem, na een teleurstellend eerste kwartaal in combinatie met de voorstelling van het plan T2G (Transform to Grow), waarvan weinigen onder de indruk waren. De terugkeer van Ontex op de beurs had kort kunnen zijn, als het was ingegaan op het opportunistische overnamebod van de Franse private-equityspeler PAI Partners, de hoofdaandeelhouder van onder andere AS Adventure en Hunkemöller. De raad van bestuur van Ontex verwierp dat bod, zeker toen een tweede bod lager bleek te liggen dan de 27,5 euro per aandeel van het eerste. De cijfers over het vierde kwartaal geven voor het eerst aan dat aandeelhouders er op termijn geen spijt meer van hoeven te hebben. Al bleek dat nog niet uit de omzet. De vergelijkbare omzet daalde met 1,4 procent, tot 587,7 miljoen euro. In het derde kwartaal was er nog een toename met 0,2 procent. De gerapporteerde omzet (+0,6% tot 592,6 miljoen) lag in lijn met gemiddelde analistenverwachting. Voor het volledige boekjaar ging de vergelijkbare omzet 1,0 procent lager naar 2,27 miljard euro, en de gerapporteerde omzet zakte met 0,5 procent naar 2,28 miljard euro. Dat status quo op groepsniveau verbergt opvallend grote regionale verschillen. In de zeer competitieve Europese markt daalde de omzet met 6,4 procent, al was het laatste kwartaal wel beter. Andere regio's, zoals Brazilië en Mexico, compenseerden die daling met een hoger omzetcijfer. De gunstige marktreactie op de cijfers heeft vooral te maken met een hoger dan verwachte rebitda-marge (bedrijfskasstroom uit gewone bedrijfsactiviteiten ten opzichte van de omzet) in het vierde kwartaal. Bij constante wisselkoersen herstelde die tot 12,1 procent, tegenover 11,0 procent in vierde kwartaal van 2018 (zonder rekening te houden met de aanpassing IFRS-16 voor leasingcontracten). Analisten hadden gemiddeld op een marge van 11,3 procent gerekend. Over het volledige boekjaar stabiliseerde de marge op 11,5 procent, terwijl er na negen maanden nog een terugval (-0,39%, van 11,7 naar 11,3%) was door een serieuze achteruitgang in het eerste kwartaal. Het management gaf aan dat de rebitda herstelde in de laatste drie maanden herstelde door de combinatie van lagere grondstoffenprijzen en de eerste vruchten van het plan T2G. Dankzij de verbeterde winstgevendheid daalde ook de nettoschuld, van 907,6 miljoen euro eind 2018 naar 861,3 miljoen euro eind vorig jaar. Nog een pluspunt was de aankondiging dat Hans Van Bylen. Hij was vier jaar de CEO van het Duitse Henkel en neemt de fakkel over van Luc Missorten als voorzitter van de raad van bestuur. Hij kondigde ook de bouw van een eerste fabriek in de Verenigde Staten aan.ConclusieBeleggers stuurden het aandeel fors hoger na de aankondiging van de jaarresultaten. Desondanks blijft het aandeel wel nog circa 60 procent onder de piekkoers. Een verbeterde rendabiliteit is de basis voor een ommekeer in de negatieve koerstendens van de afgelopen twee jaar. We worden dan ook positiever voor het aandeel, wat zich vertaalt in een adviesverhoging. Tegen iets meer dan 1 keer boekwaarde, 12,5 keer de verwachte winst en 8 keer de verhouding ondernemingswaarde (ev) ten opzichte van de bedrijfskasstroom (ebitda) voor dit jaar is in de koers nog niet de verhoopte turnaround verrekend.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 16,26 euroTicker: ONTEX BBISIN-code: BE0974276082Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,35 miljard euroK/w 2019: 16Verwachte k/w 2020: 12,5Koersverschil 12 maanden: -12%Koersverschil sinds jaarbegin: -11%Dividendrendement: 2,5%