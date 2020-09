Sofina biedt de unieke mogelijkheid te beleggen in jonge, veelbelovende technologiebedrijven.

De prestaties van de Bel-20 staan in schril contrast met de opmars van de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq. Toch zit er met Sofina een Nasdaq-aandeel in de Belgische beursindex. De portefeuille van de investeringsmaatschappij zit vol jonge technologiebedrijven die goed garen spinnen bij de versnelde digitalisering van de economie sinds het uitbreken van de coronacrisis. De koersontwikkeling zegt genoeg. Sinds het dieptepunt in maart herstelde de koers van Sofina zich spectaculair, om de voorbije weken het slachtoffer te worden van een gezonde correctie. Dat is bijna een kopie van de evolutie van de Nasdaq.

...

De prestaties van de Bel-20 staan in schril contrast met de opmars van de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq. Toch zit er met Sofina een Nasdaq-aandeel in de Belgische beursindex. De portefeuille van de investeringsmaatschappij zit vol jonge technologiebedrijven die goed garen spinnen bij de versnelde digitalisering van de economie sinds het uitbreken van de coronacrisis. De koersontwikkeling zegt genoeg. Sinds het dieptepunt in maart herstelde de koers van Sofina zich spectaculair, om de voorbije weken het slachtoffer te worden van een gezonde correctie. Dat is bijna een kopie van de evolutie van de Nasdaq.Die trend zal de volgende jaren sterker worden. Sofina bouwde in de eerste jaarhelft een aantal historische participaties verder af, zoals in Colruyt en Danone. Het resterende belang in de zorgverlener Orpea is verkocht. Het zwaartepunt van de portefeuille verschuift verder naar de durfkapitaalpoot, waarvoor Sofina samenwerkt met internationaal gereputeerde fondsen, en naar de portefeuille jonge groeibedrijven, die ze ook uitbouwt in samenwerking met vertrouwde partners. Sofina heeft, onder meer dankzij dat internationale netwerk, uitvoerig bewezen dat het een neus heeft voor beloftevolle technologiebedrijven. Het pikt ze op nog voor ze doorbreken en zet een hefboom op hun waardecreatie. In de portefeuille zit nog heel wat verborgen waarde, die de volgende maanden en jaren aan de oppervlakte kan komen. Dankzij de forse koersstijgingen en de hoge waarderingen trekt zich bij de technologiebedrijven een stroom aan beursintroducties op gang. Sofina zit aan de kant die verkoopt, en dus langs de kassa passeert. Dat illustreert de beursgang van the Hut Group, een Britse onlineketen van cosmetica en voedingsproducten. De beursgang waardeert The Hut Group op 4,5 miljard pond, wat de aandeelhouders van Sofina op een serieuze meerwaarde trakteert. Sofina had voor de beursgang 9,1 procent van de aandelen in handen, goed voor ruim 450 miljoen euro. Het belang in The Hut Group maakt 6 procent van de portefeuille van Sofina uit, of 13 euro per aandeel. Van zulke succesvolle beleggingen is het grootste probleem dat ze een te groot gewicht krijgen in de portefeuille. Byju's is mogelijk een volgend luxeprobleem. Sofina heeft ruim 8 procent van dat Indiase onlineleerplatform, dat bij de jongste kapitaalrond op ruim 10 miljard dollar werd gewaardeerd. De opvolger staat al in de coulissen. Sofina investeerde onlangs in K12 Techno Services, ook een aanbieder van onderwijsdiensten in India. De resultaten over de eerste jaarhelft tonen nog de sporen van de pittige beurscorrectie, die eind juni nog niet verteerd was. Sofina rapporteerde 211 miljoen euro verlies, of 7,3 euro per aandeel. Het eigen vermogen daalde met 4 procent, van 227 naar 217 euro per aandeel. De beurskoers ligt nu in de buurt van die intrinsieke waarde. Terwijl Sofina vroeger met een stevige korting ten opzichte van de intrinsieke waarde noteerde, mogen beleggers vandaag tevreden zijn als ze geen premie hoeven te betalen. De portefeuille bleek ook relatief coronabestendig, niet alleen omdat Sofina mee op de digitale trein zit, maar ook omdat het minder aanwezig is in zwaar getroffen sectoren, zoals de horeca of de industrie. ConclusieDe beurskoers stond de voorbije weken onder druk na de verschroeiende remonte die het aandeel maakte in het spoor van de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq. Voor beleggers blijft Sofina een unieke mogelijkheid om te beleggen in jonge, veelbelovende technologiebedrijven. Dit aandeel blijft interessant op de lange termijn, maar op korte termijn zijn de waarderingen flink opgelopen. Het advies blijft 'houden'. Advies: houdenRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 229 euroISIN-code: BE0003717312Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 7,84 miljard euroK/w 2019: 6Verwachte k/w 2020: 20Koersverschil 12 maanden: +19%Koersverschil sinds jaarbegin: +17%Dividendrendement: 1,2%