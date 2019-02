Het sprankelende is alweer weg bij Coca-Cola

Zes maanden geleden verschenen voor het eerst weer positieve berichten over Coca-Cola Company. Met suikervrij als toverwoord leek de Amerikaanse frisdrankenreus opnieuw op het groeipad terechtgekomen. De schwung leek terug. Het bleek maar schijn. De weinig sprankelende vierdekwartaalresultaten en vooral de vlakke vooruitzichten voor dit jaar leidden tot de scherpste koersval in ruim een decennium. Het management is er zich van bewust dat de gemiddelde jaarlijkse groei van de wereldwijde verkoop van frisdranken de voorbije vier jaar nul procent bedroeg. Het toenemende gezondheidsbewustzijn in de westerse wereld drukt de consumptie van suikerrijke en kunstmatig gezoete dranken. Daarnaast is er het toenemende prijsbewustzijn, wat consumenten naar huismer...