Het aandeel Royal Dutch Shell heeft ons de voorbije maanden meer dan eens op het verkeerde been gezet. We gaan toch voorzichtig à la hausse.

We waren net voor de uitbraak van het virus à la hausse gegaan. Maar in maart tuimelde de koers lager. Dat verwonderde niemand, aangezien vrijwel alle aandelen leden onder de pandemie. Maar het herstel stokte vrij snel en de trend boog weer naar dalend. De koers is nu niet veel hoger dan op het dieptepunt van de coronacrisis.We denken dat het petroleumbedrijf ook deze crisis te boven komt. Makkelijk en pijnloos zal dat niet gaan, toch niet voor het personeel. Shell maakte onlangs bekend dat de aangekondigde reorganisatie 7000 tot 9000 banen zal kosten. Zo wil Shell 2,0 tot 2,5 miljard dollar besparen tegen 2022.Lagere kosten zijn cruciaal voor Shells plannen om meer te focussen op hernieuwbare energie en de elektriciteitsmarkt. "Dat is een extreem zwaar proces", zegt CEO Ben van Beurden.Het herstelpotentieel voor de koers is groot. De koers is in tien jaar niet zo laag geweest. Gezien de uitzonderlijke toestand stellen we voor heel voorzichtig hausseposities in te nemen. Zolang het aandeel uit de gratie van de beleggerswereld is, zitten veel hogere koersen er niet meteen in. De dividendverlaging heeft uiteraard meegespeeld bij de afstraffing, maar zelfs dan bedraagt het rendement nog meer dan 6 procent.We schrijven een langlopende put die ons voldoende tijd geeft om te profiteren van de eerste tekenen van economisch herstel. Die zullen de vraag naar olie doen toenemen, waardoor de prijs zal stijgen.Schrijf de put Royal Dutch Shell december 2021 met uitoefenprijs 14 euro @ 4,00 euroMet dat contract halen we een premie van 400 euro (4 x 100) binnen. We moeten enkel wachten op hogere koersen. We hebben gegronde hoop dat we momenteel op de bodem zitten. Alleen al het dividend kan een vangnet vormen tegen nog lagere koersen. Als de aandelenkoers begint te stijgen, dan wacht een eerste weerstand rond 14 euro. Maar als die het begeeft, zijn veel hogere koersen mogelijk. De winst op dit contract zal uiteraard al volledig binnen zijn bij een aandelenkoers van 14 euro. Mocht de koers toch zakken, dan moeten we de aandelen wellicht kopen tegen 10 euro (14 euro verminderd met 4 euro premie). Dat zou een historisch extreem lage koers zijn.