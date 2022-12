Activision noteert met een ruime korting tegenover het bod van Microsoft.

In januari 2022 lanceerde Microsoft een bod van 68,7 miljard dollar of 95 dollar per aandeel op de game-ontwikkelaar Activision Blizzard. Microsoft hield rekening met een lange duurtijd voor het overnameproces en stelde juni 2023 voorop. Dat was geen overdreven voorzichtige schatting. Verschillende regelgevers moeten hun zeg moeten doen over de fusie.De regelgevers moeten onderzoeken of Microsoft door de overname geen te grote machtspositie zou verwerven in de gamingsector en of het risico bestaat dat het die zou misbruiken. De Amerikaanse regulator, de Federal Trade Commission (FTC), oordeelt van wel stapte naar de rechter met als doel de overname te blokkeren. Maar het al dan niet goedkeuren van de overname hangt niet af van de FTC. In andere overnamedossiers die de FTC voor de rechtbank bracht, trok ze al vaker aan het kortste eind. Ook in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk lopen onderzoeken, maar is het nog niet duidelijk of er ook daar een rechtszaak komt. Microsoft meent over voldoende argumenten te beschikken om een eerlijk speelveld in de gamingsector te garanderen. De concurrentie vreest dat Microsoft bestaande en nieuwe spellen uit het Activision-aanbod niet langer zal aanbieden op hun platform en enkel nog op de Xbox. Sony (PlayStation) en Nintendo (Switch) zijn de meest vocale tegenstanders van de overname. Maar als Microsoft kan garanderen dat alle titels beschikbaar blijven, dan is er geen enkel argument meer om de overname niet goed te keuren. Microsoft heeft alle belang bij de overname. De omzet uit gaming komt slechts voor een klein deel van de spelconsoles, en ook de eenmalige verkoop van softwaretitels is lang niet meer de enige bron van inkomsten. Microsoft heeft een eigen cloudgamingdienst op poten gezet en beschikt met de Game Pass over een abonnementendienst waarmee leden meerdere games kunnen spelen. Daarnaast kunnen in een spel extra functionaliteiten worden gekocht.Activision had in de eerste jaarhelft te kampen met een vertraging bij de lancering van nieuwe spellen. Die werd voor het grootste deel ingehaald met de introductie van een vervolg op de blockbuster Call of Duty op 28 oktober. De update werd erg goed onthaald in de gamingwereld. De eerste verkoopcijfers zijn heel positief en er staan de komende weken en maanden nog nieuwe lanceringen op de agenda. De afdeling King, die zich specialiseert in games voor mobiele platformen, zet heel sterke resultaten neer en staat in voor 40 procent van de groepsomzet. Het succesnummer is Candy Crush, al jarenlang het mobiele spel dat de meeste omzet genereert in de AppStores in de Verenigde Staten.Wegens de lopende overname mag Activision geen financiële prognoses meer geven. Op het einde van het derde kwartaal bedroeg de nettocashpositie van de groep 7,3 miljard dollar.ConclusieActivision noteert met een ruime korting tegenover het bod van Microsoft. Dat heeft te maken met de lange doorlooptijd van het overnameproces en de onzekere uitkomst voor de rechtbank. Een goedkeuring levert tegenover de huidige koers een premie van meer dan 30 procent op. In het slechtste geval zitten beleggers met Activision in portefeuille. Maar ook dat is geen straf, want operationeel gaat het weer beter, nu de vertragingen bij de lancering van nieuwe spellen en de chiptekorten grotendeels zijn weggewerkt. Een investering in Activision heeft op dit moment een speculatief karakter, maar wie het doet, is in goed gezelschap. Ook Warren Buffett houdt met Berkshire Hathaway een grote positie aan. Advies: koopwaardig Risico: hoogRating: 1C Koers: 75,07 dollarTicker: ATVI USISIN-code: US00507V1098Markt: NasdaqBeurskapitalisatie: 58,5 miljard dollarK/w 2021: 20Verwachte k/w 2022: 25Koersverschil 12 maanden: +27%Koersverschil sinds jaarbegin: +11%Dividendrendement: 0,6%