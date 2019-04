Het is de jongste maanden stil rond MP Evans. Gaat u er nog altijd vanuit dat Kuala Lumpur Kepong een nieuwe overnamepoging zal wagen?

De ontwikkelingen kwamen bij de Britse palmoliespeler MP Evans in 2016 in een stroomversnelling na de verkoop van de resterende Australische vleesactiviteiten. Afgezien van enkele te koop staande activa in Maleisië concentreren de Britten zich volledig op de ontwikkeling van de palmolieactiviteiten in Indonesië.

...