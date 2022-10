Het aandeel van enCore Energy is al ruim een jaar op de sukkel. Blijft u positief over dit uraniumbedrijf?

Het aandeel van het Canadese uraniumbedrijf enCore Energy is gehalveerd sinds de piek van 6,81 Canadese dollar in september 2021. Maar de koers staat nog altijd zes keer hoger dan eind 2019 en zelfs tien keer hoger dan eind 2018. Na de fenomenale stijging in 2021 was er dus ruimte voor een adempauze, al sleept die wel langer aan dan we hadden verwacht.

...

Het aandeel van het Canadese uraniumbedrijf enCore Energy is gehalveerd sinds de piek van 6,81 Canadese dollar in september 2021. Maar de koers staat nog altijd zes keer hoger dan eind 2019 en zelfs tien keer hoger dan eind 2018. Na de fenomenale stijging in 2021 was er dus ruimte voor een adempauze, al sleept die wel langer aan dan we hadden verwacht. Intussen heeft het ervaren management rond oprichter en voorzitter Bill Sheriff niet stilgezeten. Sheriff maakte twee jaar geleden duidelijk in deze uraniumcyclus te willen uitblinken als een betrouwbare uraniumproducent in de Verenigde Staten, op basis van de weinig kapitaalintensieve productiemethode in situ recovery (ISR). EnCore Energy zal de overgang naar een volwaardige uraniumproducent in vier stappen maken. De eerste is de opstart van de Rosita-productiefaciliteit in Texas in 2023. Die gelicentieerde faciliteit is gemoderniseerd en heeft een jaarlijkse capaciteit van 800.000 pound uranium (U3O8). EnCore Energy beschikt er ook nog over een tweede gelicentieerde faciliteit met dezelfde capaciteit. Het plan is de productie in Texas geleidelijk op te trekken tot de volledige beschikbare capaciteit, met ruimte voor verdere expansie. Het bedrijf sloot drie afnamecontracten af, waarbij een derde tot de helft van de leveringen blootgesteld is aan de spotprijs en het opwaartse potentieel van de verwachte stijging van de uraniumprijs.Stap twee wordt het Duwey Burdock-project in Zuid-Dakota. EnCore Energy verwierf dat project dankzij de overname van Azarga Uranium. Er loopt nog een rechtszaak tegen de productielicentie, maar het management gaat er prat op tegen eind 2024, begin 2025 in productie te zijn. In zestien jaar zal in totaal 14,3 miljoen pound U3O8 worden geproduceerd (kostprijs: 31,7 miljoen Amerikaanse dollar). De derde stap is het eveneens via Azarga Uranium verworven Gas Hills-project in Wyoming. Gas Hills kan al vanaf 2025 gedurende zeven jaar jaarlijks 0,9 miljoen pond U3O8 produceren (een investering van 26 miljoen dollar). De vierde stap is de uraniumproductie opstarten in New Mexico. EnCore Energy beschikt er over een uitgebreide portefeuille projecten, waarvan het eerste, Crownpoint en Hosta Butta, mogelijk vanaf 2027 zal opstarten. Met 16 miljoen Canadese dollar is er voldoende cash voor de productiestart in 2023, al zal EnCore Energy mogelijk nog geld ophalen bij zijn beursgang op de Amerikaanse Nasdaq. Die is door het slechte beurssentiment uitgesteld, maar in september is de laatste voorbereidende stap gedaan met een omgekeerde aandelensplitsing (één nieuw aandeel per drie bestaande aandelen).Als mogelijke kers op de beleggerstaart is er nog een belang van 34 procent in het niet-beursgenoteerde Group 11 Technologies, dat een revolutie probeert te realiseren voor het milieuvriendelijker ontginnen van grondstoffen. We blijven heel enthousiast over enCore Energy en verwachten dat het aandeel de komende jaren bovengemiddeld sterk zal presteren (koopwaardig, rating 1C).