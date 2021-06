Microsoft kan profiteren van trends als de digitalisering en de stijgende technologie-uitgaven. Daarnaast is er in verschillende segmenten nog potentieel om marktaandeel te winnen.

Het producten- en dienstengamma van Microsoft bleek de voorbije kwartalen bestand tegen corona. In het derde kwartaal van het fiscaal boekjaar 2021 konden alle afdelingen van de groep een dubbelcijferige omzetgroei voorleggen, zelfs als we geen rekening houden met het gunstige effect van de zwakke dollar. Microsoft beschikt over een goed uitgebalanceerd bedrijfsmodel met software voor gezinnen en bedrijven, hardware (tablets en spelconsoles) en clouddiensten. De groepsomzet steeg met 19 procent naar 41,7 miljard dollar, bijna 900 miljoen dollar boven de consensusverwachting. Exclusief wisselkoersverschillen bedroeg de groei 16 procent. Bij Productivity & Business Processes klom de omzet met 15 procent naar 13,6 miljard dollar. Office 365 deed het zowel bij bedrijven als particulieren goed, terwijl de omzet van LinkedIn met 23 procent toenam. Intelligent Cloud blijft de snelst groeiende afdeling (+23% naar 15,1 miljard). Het Azure-cloudplatform groeide met 50 procent op jaarbasis (46% bij constante wisselkoersen). Ook More Personal Computing presteerde boven de verwachtingen (+19% naar 13 miljard dollar) dankzij de sterke prestatie van de Xbox (+34%). De stijging van de operationele uitgaven (+3% bij constante wisselkoersen) was opnieuw veel kleiner dan de omzettoename. Dat komt onder meer omdat veel winkels nog deels gesloten bleven. De operationele winst (ebit) klom met 31 procent naar 17 miljard dollar, goed voor een marge van 41 procent. Netto bleef er 15,5 miljard dollar of 2,03 dollar per aandeel over (+45%). Microsoft gaat voor het lopende vierde kwartaal uit van een omzetgroei van 16 procent en een ebit die 27,5 procent hoger ligt.Microsoft keerde tussen januari en maart 10 miljard dollar uit aan de aandeelhouders, waarvan 5,8 miljard via aandeleninkopen en 4,2 miljard dollar door de uitbetaling van dividenden. Na drie kwartalen in het boekjaar 2021 keerde Microsoft al 29,5 miljard dollar uit. De technologiereus realiseerde een vrije kasstroom van 17,1 miljard dollar of bijna een kwart meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Microsoft heeft in tegenstelling tot andere technologiereuzen weinig hinder van de mededingingsautoriteiten. Het brede producten- en dienstengamma speelt in zijn voordeel. Vorige maand werd de overname van Nuance Communications goedgekeurd. Met een bedrag van bijna 20 miljard dollar inclusief schulden is dat, op LinkedIn na (26 miljard), de grootste overname ooit voor Microsoft. Nuance is gespecialiseerd in spraaktechnologie. De software wordt onder meer gebruikt in de spraakherkenning van Apples digitale assistent Siri. Microsoft is in de eerste plaats geïnteresseerd in de zakelijke toepassingen van spraaktechnologie in cloudsoftware en artificiële intelligentie. Microsoft en Nuance werken al sinds 2019 samen in gezondheidszorg. De spraaksoftware dient als digitale assistent voor artsen bij gesprekken met patiënten. Microsoft wil de software ook gebruiken in Azure, Teams, Dynamics 365 en de clouddiensten.ConclusieDe procentuele groei van Microsoft zal onvermijdelijk afzwakken, maar in nominale termen hoog blijven. Microsoft kan profiteren van trends als de digitalisering en de stijgende technologie-uitgaven. Daarnaast is er in verschillende segmenten nog potentieel om marktaandeel te winnen. Microsoft is niet goedkoop, maar dat wordt deels gecompenseerd door de hoge aandeelhoudersvergoedingen. Het aandeel noteert in de buurt van een historisch record. We zouden een correctie afwachten vooraleer in te stappen. Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 252,57 dollarTicker: MSFT US ISIN-code: US5949181045Markt: NasdaqBeurskapitalisatie: 1903 miljard dollarK/w 2020: 44Verwachte k/w 2021: 32Koersverschil 12 maanden: +29%Koersverschil sinds jaarbegin: +14%Dividendrendement: 0,9%